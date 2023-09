Zelenski strahuje od borbe vrijedne milijarde dolara: Nakon poraza Rusije novac će se slijevati u Ukrajinu kao slapovi Niagare

Autor: Jasmin Krpan/7dnevno

Voliš se koliko se voliš. Misao jednostavna, ali često je u njoj puno toga. Na tu misao mogla bi se primijeniti i legenda koja vjerojatno nema puno dodira sa stvarnošću, a kaže kako bi, da je Kleopatra imala kraći nos, povijest drugačije izgledala. A često je spominjano i da bi, da je Napoleon bio koji pedalj viši, puno toga bilo drugačije. Volodimir Zelenski, koji se iz feminiziranog, glatko izbrijanog glumca pretvorio u mačo vojskovođu, nalazi se pred velikom dilemom. Kao i svakom državniku, misliti mu je dalje od trenutnih zbivanja. Dilema pred kojom se nalazi najsloženija je jednostavna dilema pred kojom se političar može naći – izbori za drugi mandat. Najuporniji pobornici ukrajinskog predsjednika izjavljuju kako svakako sljedeće godine, kad su Ustavom predviđeni predsjednički i parlamentarni izbori, Zelenski mora ići na njih.

Volodimir Zelenski, prije tri mjeseca kad su izbori spomenuti, izjavio je kako oni nisu mogući dok je rat u punom jeku i dio Ukrajine nedostupan vlasti u Kijevu. Pobornici izbora, među kojima se posebno ističe američki senator Lindsay Graham, koji se proslavio izjavom pri susretu sa Zelenskim kako Sjedinjene Države nikada nisu tako uspješno trošile novac kao na ubojstva Rusa, smatraju da će izbori omogućiti Zelenskom da konsolidira svoju vlast. Reizborom na funkciju predsjednika Zelenski će imati mandat za završetak rata.

Senator Lindsay i manje konkretni američki i europski političari, kad je riječ o slikovitim izjavama o dobro utrošenoj pomoći Ukrajini, smatraju kako priliku koja se nudi treba iskoristiti. Popularnost Zelenskog je velika, smatraju, no čak i ako se to prihvati kao točna činjenica, iako nema pouzdanih istraživanja, popularnost njegove stranke Sluga naroda prilično je upitna.

Legitimitet izbora

Kad je riječ o Zelenskom, splasnula je prvotna fascinacija Ukrajinaca, pa i dobrog dijela europske javnosti, kad su se u Kijevu redali poznati i slavni, od glumaca Seana Penna, Angeline Jolie, Bena Stillera i Jean-Claudea Van Dammea zatim članova grupe U2 Bona i Edgea koji su svirali u podzemnoj u Kijevu, sve do francuskog filozofa Bernard-Henrija Levyja.

Potpisnika ovih redova to je podsjetilo na vrijeme opsade Sarajeva, kad su uglavnom iste ličnosti dolazile u glavni grad BiH, što je, kao i posjeti Kijevu, bilo popraćeno velikim publicitetom. Kao i Sarajlije, i stanovnici Kijeva polako su se priučili na te posjete i prizore Zalenskog kako se grli s njima. Čak ni razmjena vrlo srdačnih zagrljaja s bivšom finskom premijerkom Sannom Marin ili nešto suzdržaniji poljupci u obraze sa šeficom Europske komisije Ursulom von der Leyen nisu promijenili sliku državnika i vojskovođe Zelenskog u očima Ukrajinaca.

Američki senatori bez sumnje imaju svoju predodžbu ukrajinske javnosti. Koliko je njihova slika te javnosti točna, samo nebo zna. Kao argument za održavanje izbora navode predsjedničke izbore u Americi za vrijeme građanskog rata 1864. Čitatelje nećemo zamarati detaljima o tim izborima na kojima je Abraham Lincoln pobijedio, a izbori nisu održani u secesionističkim državama. Legalitet izbora nikad nije doveden u pitanje, što je normalno jer je o tome ionako odlučivala pobjednička strana. Winston Churchill je na pitanje kako će biti ocijenjen u povijesti hladno odgovorio: “To me ne brine jer ću je ja pisati.”

Moguće je da bi države koje čvrsto stoje uz Ukrajinu i vojno joj pomažu priznale ukrajinske parlamentarne i predsjedničke izbore bez obzira na okolnosti koje, barem zasad, ne daju naslutiti da će 2024. biti radikalno drugačije od sadašnjih. Zelenski trenutno ne pokazuje previše volje za izbore. Predsjednik ukrajinske Rade Ruslan Stefančuk, kojega pamtimo po srdačnom zagrljaju s premijerom Plenkovićem prilikom posjeta Hrvatskoj, u ukrajinskoj televizijskoj emisiji “Telemarton” iznenadio je promatrače izjavivši kako se s lakoćom mogu provesti zakonske promjene kako bi se izbori prilagodili situaciji. Demokracija se ne može zaustaviti, izjavio je.









Neispunjeno obećanje

Postoji i druga strana ukrajinske političke medalje o kojoj strani mediji, pa tako i hrvatski, nerado pišu jer smatraju kako sada kada je Ukrajina pokrenula protuofenzivu za oslobođenje svojih teritorija nije vrijeme za takve teme. A riječ je o korupciji. Nema zemlje u kojoj se ratovalo a da se nije pojavila korupcija u većem ili manjem obliku. Na nesreću, Ukrajina je u tom pogledu prije rata bila u samom svjetskom vrhu.

Predsjednik Zelenski u svojoj televizijskoj seriji “Sluga naroda” kao imaginarni predsjednik obračunava se upravo s korupcijom. Kao stvarni predsjednik u tome nije uspio. Dapače, prije rata ukrajinski nezavisni mediji, zahvaljujući otkrićima međunarodne mreže istraživačkih medija poznatima pod imenom Panama papers objavili su kako je i Zelenski na toj listi političara s mutnom imovinom u offshore zonama te nekretninama u Engleskoj i talijanskoj Toskani. Prema ukrajinskim istraživanjima, Zelenski, koji je pobijedio na predsjedničkim izborima u prvom krugu, pao je prije rata u prosincu 2021. na listi popularnosti na skromnih 16 %, ponajprije zbog neispunjenog obećanja o borbi protiv korupcije.

Nakon početka rata i procesije slavnih i poznatih, što je Ukrajincima davalo nadu da će rat brzo završiti, njegova popularnost počela se penjati, da bi, prema člancima u medijima, dosegnula 90 %. No prema službenim ukrajinskim podacima Ukraine elections, Zelenski je vrhunac popularnosti imao u ožujku 2022., kad se njegova brojka podrške popela na 81,3 %. Bilo je to razdoblje kad su Ukrajina i Rusija pregovarale u Turskoj i kad je izgledalo da je mir na pomolu. Tada je bivši britanski premijer Boris Johnson naglo doputovao u Kijev. Rat je nastavljen. Slijedio je Mariupolj, Bahmut, krstareće rakete na Kijev, dronovi na Moskvu itd.









U kolovozu iste 2022. popularnost Zelenskog se s rekordnih 81 % spustila na 65 %. Kad bi došlo do nekog pobjedničkog vojnog poteza, poput napada na Krimski most ili na Moskvu, popularnost bi mu porasla. Prema posljednjem objavljenom istraživanju od 13. srpnja 2023., popularnost mu je 55 %. No to je istraživanje drugačije od uobičajenih. Sudjelovalo je 24.300 osoba, od kojih je dio anketiran online ispitivanjem i putem Telegram kanala.

Ključno lice

Posljednja je anketa zanimljiva zato što je glavni protukandidat, general Zalužni, doživio bitan pad popularnosti. Prije početka protuofenzive, kad se tek najavljivala, Zalužni je imao postotak popularnosti od 47 %, a Zelenski 65%. Prilično blizu. U posljednjoj anketi Zalužni, dotad jedini ozbiljan protukandidat Zelenskom za mjesto predsjednika, pao je na 18 %. Je li razlog tomu tijek protuofenzive ili činjenica da je Zalužni jedno vrijeme nestao sa scene, ne želimo nagađati.

Zanimljivo ime u posljednjoj anketi je Oleksij Arestovič, iako ima skromnih 2 %, a ni drugi protukandidati Zelenskog, osim Zalužnog, ne stoje bolje. Uskrsnuće Arestoviča zanimljivo je iz više razloga. Prvi je što je u prvoj fazi rata bio ključno lice koje je informiralo ukrajinsku i svjetsku javnost te je dostigao enormnu popularnost. Arestovič, jedan od brojnih savjetnika Zelenskog, bio je dio glumačko-plesačkog kruga Zelenskog i njegove producentske kuće. No kad je njegova popularnost otišla u visoke vode, nestao je sa scene. Službenog objašnjenja nikad nije bilo. Prema posljednjim informacijama, Arestovič boravi u Italiji, gdje zabavlja bogate Ukrajinke koje su napustile zemlju početkom rata.

Američki pobornici izbora ili ne vide ili ne žele vidjeti još jedan problem koji Zelenski ima kad je riječ o izborima. A to je njegova stranka Sluga naroda i upletenost njezinih članova u korupciju. Jedan od novijih slučajeva vezan je uz mobilizaciju. Dok su mediji pisali o bijegu ruskih vojnih obveznika, nakon što je proglašena djelomična mobilizacija, malo tko je pisao o istoj problematici u Ukrajini. Tek kada je u rujnu ove godine objavljeno kako je korupcija ušla u regrutne urede, mediji to nisu mogli potpuno prešutjeti iako su neki, poput CNN-a, to interpretirali kao uspjeh Zelenskog. Korumpiranost ureda za regrutaciju bila je javna tajna. Posljednjih dana još jedan veliki korupcijski slučaj koji se dugo gura pod tepih vezan je uz ukrajinskog ministra obrane Oleksija Reznikova. Optužbe protiv njega zbog izvlačenja novca putem nabijanja cijena za opskrbu vojske krenule su prije pola godine. Smijenjeno je nekoliko nižih službenika, no Reznikov je preživio iako se očekivala barem njegova ostavka.

Jedan od brojnih savjetnika Zelenskog, Mihajlo Podoljak, koji ima toliko afera da zaslužuju zasebnu temu, snažno je branio Reznikova te je izjavio: “Reznikovljevi ‘prekrasni’ osobni odnosi sa saveznicima pomogli su Ukrajini da osigura milijarde dolara vojne pomoći za obranu od ruske invazije. Pregovori nisu samo matematičke formule nego i osobni odnosi. I povjerenje. Nažalost, danas pomalo gubimo povjerenje u sebe same.”

No posljednji skandal iz Ministarstva obrane otkriven je kada su naručene zimske uniforme po odobrenoj cijeni od 142.000 dolara misteriozno plaćene 421.000 dolara. Točkom na “i” slučaja “uniforme” pokazala se činjenica da uopće nije riječ o zimskim uniformama koje su naručene. Reznikov je tvrdio da će uskoro pokazati uniforme kako bi dokazao da je zaista riječ o zimskima. Ujedno je pozvao ljude koji su zakuhali aferu, parlamentarnu zastupnicu Anastaziju Radinu i novinara Ukrajinske pravde Mihajla Tkačenka, da podnesu ostavke, ona parlamentu, on u redakciji. Čini se da su uniforme bile kap koja je prelila čašu i Zelenski ga je ipak smijenio.

Sluga naroda

Kako bilo, činjenica je da osim pomoći u oružju i streljivu, SAD šalje i novčanu pomoć Ukrajini za potrebe proračunskih troškova, od nabavke hrane za vojsku do plaća za administrativne djelatnike. Ukrajinski medij Business News objavio je kako je ove godine ta izravna financijska pomoć bila 8,45 milijardi dolara. Izazovna svota u kojoj se pokoji milijunčić lako izgubi! Ukrajinska Pravda objavila je 31. kolovoza kako će ministar Reznikov vjerojatno biti smijenjen te će preuzeti mjesto ukrajinskog veleposlanika u Velikoj Britaniji. Svakako puno bolja opcija od recimo mjesta veleposlanika u Nigeriji, ponajprije zbog klime, a u Abuji se ne bi mogao sretati sa svojim dragim prijateljem Borisom Johnsonom.

S teretom velikog broja dužnosnika smijenjenih zbog korupcije, od kojih su uglavnom svi bili iz stranke Sluga naroda, Zelenski je u izbornom smislu na veoma tankom ledu. U prilog tomu govori i činjenica kako njegova na brzinu sklepana stranka na osnovi popularnosti televizijske serije na prijeratnim izborima nije uspjela osvojiti vlast u velikim gradovima. Tako u najvažnijem ukrajinskom političkom, financijskom i administrativnom centru, glavnom gradu Kijevu, stranka Zelenskog nije uspjela izgurati Klička ni u miru ni u ratu. Medijski je potpuno marginaliziran, ali je ipak na čelu Kijeva. Pokušaji da se Klička pošalje u političku hladovinu zbog nepravilnosti vezanih uz skloništa pokazali su se neuspješnima.

Ruslan Stefančuk, čelnik parlamenta i ključni ukrajinski ideolog koji upravlja mnogočime, u pozadini iza Zelenskog, pobrinuo se da političke partije ispare sa scene. No ako bi došlo do parlamentarnih izbora, bili bi to naravno višestranački izbori, iako trenutno stvarno postoji i odluke donosi samo stranka Sluga naroda. A, kao što se zna, vrag nikad ne spava ili kako kaže druga mudrost, nešto modernija, vrag je uvijek u detaljima.

Tko može jamčiti da stranka Sluga naroda ne bi doživjela poraz od neke stranke koja bi se spontano preko noći podigla iz anonimnosti kao što se dogodilo s generalom Zalužnim ili svojedobno Arestovičem. Senator Lindsay Graham? Tko bi onda, koja stranka i koji dužnosnici, kontrolirao milijarde koje će se nakon poraza Rusije slijevati u Ukrajinu kao slapovi Niagare.