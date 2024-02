Zelenski smijenio vrhovnog zapovjednika vojske: Stiže prekaljeni ratnik, prošao je sve

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski razriješio je generala Valerija Zalužnog s pozicije glavnog zapovjednika ukrajinske vojske. U objavi na društvenim mrežama zahvalio mu se na svemu što je napravio za Ukrajinu…

“Susreo sam se s generalom Zalužnijem i zahvalio sam mu što je branio Ukrajinu dvije godine. Predložio sam mu da ostane dio tima. Sigurno ćemo pobijediti. Slava Ukrajini”, napisao je Zelenski na Twitteru.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2024