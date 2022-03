Foto: Ukrainian Presidential Press Office via AP, Guliver Image

ZELENSKI O TREĆEM SVJETSKOM RATU! Rekao svijetu što slijedi: ‘Ruske snage došle su da nas istrijebe, da nas ubiju’

Autor: N.K

Već nekoliko dana govori se o mogućem sastanka ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina. I jedan i drugi se slažu da bi trebali sjesti za stol, ali Putin poručuje kako se prije sastanka trebaju riješiti neka temeljna pitanja, odnosno zahtjevi ruske strane.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je kako je spreman na pregovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te upozorio da, ukoliko ti pregovori propadnu, rat između dvije države mogao bi se pretvoriti u novi svjetski rat.

“Spreman sam pregovarati s njime. Spreman na sam to već dvije godine. Mislim da bez pregovora ne možemo okončati ovaj rat”, rekao je Zelenski za CNN.

“Ako postoji i samo jedan posto šanse za nas da ovo završi, napravit ćemo to. Moramo to napraviti. Svaki dan gubimo ljude, nedužni ljude”, rekao je.

“Ruske snage došle su da nas istrijebe, da nas ubiju. Naše dostojanstvo nam neće sačuvati živote. Ako postoji ikakva mogućnost, ikakva šansa za pregovore, razgovore s Putinom, iskoristit ćemo tu šansu. No, ako to propadne, to znači da će ovo biti treći svjetski rat”, rekao je.

Turski predsjednik Tayyip Erdogan ponudio da Putin i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dođu u Tursku te da se tako olakšaju pregovori o okončanju rata.