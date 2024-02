Procurio tajni razgovor, novo lice izlazi iz sjene, vojnik zavapio: ‘Čini se da smo prodani’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Popularni načelnik ukrajinske vojske Valerij Zalužni pozvan je u ponedjeljak na sastanak u predsjedničkom uredu i rečeno mu je da će biti otpušten, rekla su dva izvora upoznata s tim za CNN, nakon tjedana sve većih spekulacija o napetostima između Volodimira Zelenskog i njegovog glavnog zapovjednika. Službeno priopćenje nije objavljeno, što znači da je Zalužni još uvijek bio na dužnosti u srijedu navečer, međutim, predsjednički dekret očekuje se do kraja tjedna, rekao je jedan od izvora, što bi bio najveći vojni potres Zelenskog od početka ruske invazije.

Glasine o sastanku i smjeni Zalužnog eksplodirale su Kijevom u ponedjeljak navečer, dajući kredibilitet rascjepu koji se po mnogima otvorio između predsjednika i njegovog vrhovnog zapovjednika nakon neuspjeha ukrajinske protuofenzive prošle godine. Navodi se da su napetosti posebno porasle kada je Zalužni opisao rat s Rusijom kao pat poziciju, u intervjuu i eseju za časopis The Economist u studenom.

U ponedjeljak je predsjednički glasnogovornik Sergej Nikiforov rekao za CNN i druge da su glasine o smjeni načelnika vojske neistinite. Ministarstvo obrane također je objavilo poruku na svojim društvenim mrežama: “Dragi novinari, hitan odgovor svima: Ne, to nije istina”. A u svom dnevnom večernjem obraćanju u ponedjeljak, sam Zelenski uopće nije spominjao svog zapovjednika vojske.

Izvor otkrio što se događalo iza zatvorenih vrata

No, prema jednom od izvora, na malom okupljanju u svom uredu u ponedjeljak – kojemu je također prisustvovao ministar obrane Rustem Umerov – predsjednik Zelenski je izjavio da je “donio odluku o smjeni vrhovnog zapovjednika oružanih snaga”. Ovo je u skladu s drugim izvješćima, uključujući The Washington Post i Financial Times. U razgovoru koji je opisan kao “smiren”, Zelenski je zatim ponudio Zalužnom drugačiji položaj, koji je Zalužni odbio. Spekuliralo se da je ponuda sadržavala neku diplomatsku funkciju.

Ukrajinski predsjednik tada je naglasio svoju odluku, rekavši da činjenica da je Zalužni odbio novu ulogu ne mijenja činjenicu da je on uklonjen sa svoje dužnosti. Trenutno o ovome nema komentara iz ukrajinskog predsjedničkog ureda.

Tko su mogući nasljednici?

Posebno se raspravlja o dva imena kao mogućim nasljednicima, rekao je CNN-u jedan od izvora, viši vojni zapovjednik. Jedan od njih je trenutni šef Obavještajne uprave obrane, Kirilo Budanov, 38-godišnji general za kojeg se zna da ima jake veze sa Zelenskim i koji se smatra predstavnikom nove generacije vojnih vođa.

Upitan od u intervjuu u utorak hoće li postati novi vrhovni zapovjednik Ukrajine, Budanov je to odbacio, sugerirajući da je malo vjerojatno da bi u tom trenutku razgovarao, da je takvo imenovanje upravo obavljeno. “U ratu smo i sve strane koriste sva raspoloživa sredstva, uključujući informacijski rat”, dodao je šef vojnih špijuna. Drugi favorit je Oleksandr Sirski, trenutno zapovjednik ukrajinskih kopnenih snaga. Njegov ured također ništa nije komentirao.









‘Željezni general’ obožavan od strane Ukrajinaca

Unatoč neuspjehu ukrajinske protuofenzive da postigne značajniji napredak u vraćanju ruskih snaga na jugu i istoku zemlje, Zalužni, popularno poznat i kao ‘željezni general’, ostaje jedan od najpopularnijih vođa u zemlji. Anketa koju je Kijevski institut za sociologiju objavio u prosincu pokazala je da 88% Ukrajinaca podržava vrhovnog generala. Stopa odobravanja Zelenskog, iako također visoka, bila je znatno niža i iznosila je 62%. Anketa je provedena nakon što su razlike između dvojice čelnika očito izbile u javnost oko procesuiranja rata.









“Baš kao u Prvom svjetskom ratu, dosegnuli smo razinu tehnologije koja nas stavlja u pat poziciju”, napisao je Zalužni u The Economistu u studenom kada je postalo jasno da su ruska duboko postavljena minska polja i teška topnička vatra uvelike spriječili značajan ukrajinski uspjeh u protuofenzivi. “Najvjerojatnije neće biti dubokog proboja, nego umjesto toga ravnoteža razornih gubitaka i razaranja”, dodao je zapovjednik vojske.

Ti su komentari odmah izazvali kritike iz ureda predsjednika. “Da sam u vojsci, posljednje što bih učinio je komentirati novinarima, javnosti ono što se događa na fronti i što bi se moglo dogoditi na fronti… jer ćemo tako olakšati posao agresoru “, rekao je tada na ukrajinskoj televiziji Ihor Zhovkva, zamjenik šefa ureda predsjednika.

Ukrajinski vojnik na krvavom bojištu: ‘Momci Zelenskog su nas davno prodali’

Zelenski nije otvoreno kritizirao Zalužnog, ali je na konferenciji za novinare uživo u prosincu rekao: “Čekam vrlo konkretne stvari na bojnom polju. Strategija je jasna: mi razumijemo svoje postupke. Želim vidjeti detalje”, izvijestio je Reuters.

Jedan vojnik s kojim je kontaktirao CNN, a koji se trenutno bori oko Avdiivke na istoku, rekao je da je bilo kakva odluka o otpuštanju Zalužnog bila pogreška. “On je dostojan general. Naša vlada ga želi svrgnuti jer im baš i ne odgovara”, rekao je vojnik i dodao: “Čini se da su nas ‘momci Zelenskog’ davno prodali.

Ukrajinski špijun izlazi iz sjene

Tko je, prema šuškanjima, najizgledniji nasljednik ako stvarno smjene Zalužnog. Spekulira se da je to šef vojne obavještajne službe Kirilo Budanov koji je prošle godine izašao iz sjene.

Zagonetan i intenzivan, Budanov je tijekom prošlogodišnjeg intervjua za Reuters sjedio za svojim stolom u vojnoj uniformi ispod slike sove – simbola njegove agencije – koja zariva svoje kandže u palicu, amblem ruske vojne obavještajne uprave. Rolete njegova ureda bile su navučene vrećama pijeska na prozorima.

Imenovan u kolovozu 2020., Budanov je doživio porast svoje popularnosti i javnog profila u Ukrajini tijekom rata, gdje je prikazan kao zakulisni mozak pokušaja da se uzvrati Rusiji. U ruskim medijima on je oličenje mržnje. Kremlj je nazvao monstruoznom opasku koju je dao u svibnju da će “nastaviti ubijati Ruse bilo gdje na ovom svijetu do potpune pobjede Ukrajine”. Ruski mediji izvijestili su da je sud u Moskvi uhitio Budanova u odsutnosti u travnju pod optužbom za terorizam.

Budanov je započeo svoju vojnu karijeru kao operativac specijalnih postrojbi i služio je na istoku nakon što je Rusija nezakonito anektirala Krim i njezini opunomoćenici preuzeli istočne rubove Ukrajine. Tri puta je ranjen. Otkako je preuzeo vodstvo špijunske službe, brojni su neuspjeli pokušaji njegova ubojstva, uključujući i neuspjelo podmetanje automobila bombe u kojem je napadač dignut u zrak.

“Jedino što mogu reći je da nisu prestali s pokušajima, ali ponavljam – sve je uzalud”, rekao je.

Ukrajinci zaista vole Zalužnog, a ako ga se Zelenski uistinu riješi, pitanje je što će to značiti za moral ukrajinske vojske te kakvu će poruku poslati Ukrajincima.