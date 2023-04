ZELENSKI JE UPRAVO OVO ŽELIO ČUTI! Velike riječi (ni)su s figom u džepu: ‘Opet treba skupiti sve ovčice na skup i reći to je naše stado’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Rat u Ukrajini ne jenjava, a široko bojište se svakodnevno puni sa sve više naoružanja i ljudstva. U jeku novog raketiranja Kijeva, održan je važan sastanak zapadnih čelnika koji su još jednom razglabali o podršci Ukrajini u obrani od Ruske Federacije.

Odjeknula je izjava glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga: “NATO saveznici složili su se da će Ukrajina postati članica”, rekao je Stoltenberg. Govoreći uoči sastanka u Ramsteinu u Njemačkoj, dodao je da jednom kad rat prestane Kijev mora razviti načini kako spriječiti nove napade.

Stoltenberg je također istaknuo da je sad glavni fokus da se Ukrajina obrani i pobijedi. Jučer je šef NATO-a rekao da je Ukrajini mjesto u NATO-u, ali danas je dodao da se s time slažu i druge članice. “Da budem jasan, Ukrajini pripada pravo mjesto u euroatlantskoj obitelji”, rekao je na konferenciji za novinare. “Ukrajini pripada pravo mjesto u NATO-u”, napomenuo je u četvrtak.





Europsko nejedinstvo

A što se iza svega kuha i koliko je ozbiljna izjava prvog čovjeka NATO-a, upitali smo geopolitičkog stručnjaka Branimira Vidmarovića. “Sad su razgovori s jedne strane oko izbora novog glavnog tajnika. To je za NATO uvijek vrijeme pomutnje. Treba biti jedinstvo, treba biti dobar kandidat i tako dalje. Hoće li Stoltenberg ostati ili ne, to su sad priče. On je dobio produljenje mandata da ostane to jedinstvo. I nakon Krima, za vrijeme Trumpa, i sad za vrijeme invazije na Ukrajinu.

S druge strane opet europsko nejedinstvo Macron, Mađarska, Turska, Amerika, svi ti razgovori, neke naznake postoje da polako gubi interes i opet treba skupiti sve ovčice na skup i reći to je naše stado. I Ukrajina treba biti dio tog našeg stada”, rekao je Vidmarović.

Ipak, analitičar je napomenuo činjenicu koja prolazi ispod radara. Vidmarović smatra kako formalno članstvo više nije niti potrebno.

“A opet, možda je izvjesno da Ukrajina uđe u NATO jer on nije rekao izričito da to treba biti sada, nego nekada u budućnosti. Tako da ako se zvijezde poslože, Orban može utihnuti, znamo da je SAD-u Orban najveći problem, i Erdogan može izgubiti izbore. I onda imamo kao otvoren put Ukrajine prema NATO-u. Zasad je to nemoguće. Stoltenberg to dobro zna. U nekoj budućnosti možda. On sad stvara pozitivnu sliku i podlogu za političare s našeg podneblja i Europsku uniju”, rekao je i dodao:

“U kontekstu procurenih Pentagonskih dokumenata također to treba gledati. Zašto mislim da je to samo PR za moral? Zato što Ukrajina ne mora biti dio NATO saveza. Ona je de facto je unutar SAD-ovog obrambenog sustava, odnosno zapadne sigurnosti. Njoj ne treba više formalno članstvo u NATO-u više. To je tako”, zaključio je geopolitički ekspert.