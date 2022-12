ZELENSKI IZNENADA NAPUSTIO UKRAJINU! Ovo nitko nije očekivao, već leti najvećem savezniku: ‘Jačamo obranu Ukrajine!’. Nosi zanimljiv poklon, a dobit će moćno oružje?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je na putu za SAD, u svom prvom inozemnom putovanju otkako je rat izbio prije 300 dana.

Zelenski je na Twitteru napisao:

“Na putu sam za SAD kako bih ojačao otpornost i obrambene sposobnosti Ukrajine. Konkretno, predsjednik Biden i ja ćemo razgovarati o suradnji između Ukrajine i SAD-a, a također ću imati govor na Kongresu i niz bilateralnih sastanaka.”

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.

