ZELENSKI IMA ODLIČNU VIJEST! Objavit će je večeras, njegov savjetnik nije htio dati dodatno obješnjenje

Savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Serhij Leščenko na Twitteru je napisao da će predsjednik Ukrajine večeras objaviti izvrsne vijesti o kontraofanzivi u regiji Harkiv.

Leščenko nije dao nikakvo dodatno objašnjenje o čemu se radi.

Ukrajinska kontraofanziva traje još od prošlog tjedna i Ukrajinci svakodnevno izvještavaju o uspjesima svojih snaga.

Tonight there is going to be a great news from President Zelenskyy on counteroffensive operation in Kharkiv region.

— Serhiy Leshchenko (@Leshchenkos) September 6, 2022