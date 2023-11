Zelenski ima jezivo upozorenje za naše krajeve: ‘Rusija nešto gadno sprema na Balkanu’

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u razgovoru s predstavnicima afričkih medija poručio da nakon rata na Bliskom istoku, Rusija planira potaknuti sukob na Balkanu.

“Rusija može stvoriti nove krize na Balkanu i u Moldaviji kako bi skrenula pozornost svijeta s rata u Ukrajini”, rekao je.

“Danas svi raspravljaju o krizi na Bliskom istoku. Ali, kao što sam već rekao iskreno, to nije jučerašnji problem. A ni prekjučerašnji problem. Svi znaju za taj stalni sukob i stalni rat, ali nitko ne želi okončati to. Budući da je zgodno – u nekom trenutku, samo ponovite taj mehanizam. Ovo je eksplozija na Bliskom istoku, Rusija stoji iza ovoga, sigurni smo, sa svojim saveznikom Iranom,” rekao je afričkim novinarima.

Very interesting comment by Zelensky: Pay attention to the Balkans. Believe me, we get the information. Russia has a long plan: middle East, the second distraction will be the Balkans. 1/2 pic.twitter.com/bZIEBU3s8S

— Giorgi Revishvili (@revishvilig) November 16, 2023