Foto: Emergency Service Of Ukraine/zgrada u blizini Kijeva

‘ŽELE PONIZITI UKRAJINCE, TO JE DIO RUSKOG ARSENALA!’ Ukrajina se priprema na novi ruski udar, Rus otkrio što će im sljedeće uništiti

Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je u ponedjeljak da će Rusija vjerojatno nastaviti napadati ukrajinsku elektroenergetsku mrežu, plinsku infrastrukturu i osnovne usluge za ljude te dodao da ruski predsjednik želi iskoristiti zimu kao ratno oružje.

“Činiti to kada ulazimo u zimu pokazuje da predsjednik (Vladimir) Putin sada pokušava iskoristiti zimu kao ratno oružje protiv Ukrajine”, rekao je Stoltenberg novinarima u Bukureštu uoči dvodnevnog sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a u utorak i srijedu, prenosi Reuters. Stoltenberg je rekao i kako očekuje da će NATO ubrzati slanje sustava za protuzračnu obranu Ukrajini.

S padom temperatura ispod nule, ruski napadi doveli su ukrajinsku energetsku mrežu na rub kolapsa i prekinuli opskrbu električnom energijom i vodom za milijune ljudi tijekom posljednjih tjedana.





No, osim udara na elektroenergetsku mrežu, rusko nasilje očituje se i na mnogim drugim poljima, pa je ukrajinska prva dana Olena Zelenska rekla u ponedjeljak na konferenciji u Londonu da su “seksualno nasilje i zločini dio ruskog arsenala kojim žele poniziti Ukrajince” i zatražila “međunarodni odgovor” u vezi s tim.

‘Spolno nasilje dio je ruskog arsenala’

“U ovom trenutku ured državnog odvjetnika vodi istragu o više od sto slučajeva spolnog nasilja za koje se sumnja da su ga počinili ruski vojnici”, rekla je Zelenska, te dodala da je to tek “mali dio” velikog broja takvih slučajeva u Ukrajini. Također je podsjetila da je prvi slučaj za koji se vodi sudski postupak slučaj žene koju su vojnici silovali nakon što su joj ubili supruga.

Nakon ruske invazije 24. veljače, “okupatori su imali sve više prigoda da ponize Ukrajince i, nažalost, spolno nasilje i spolni zločini dio su njihova arsenala”, istaknula je Zelenska i dodala kako “Rusija sustavno i otvoreno provodi spolno nasilje”.

“Zato je iznimno važno da se to proglasi ratnim zločinom kako bi se agresore moglo kazneno goniti”, rekla je, pozivajući na “međunarodni odgovor” radi “suzbijanja spolnog nasilja u sukobima”.

‘Žrtve o tome ne govore puno iz straha da se agresori ne vrate’

Konferenciju koja se održava u ponedjeljak i u utorak, organizirala je britanska vlada zajedno s predstavnicima oko 70 zemalja. U petak je britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly, boraveći u posjetu Kijevu, najavio novu pošiljku pomoći i “veliku potporu ženama žrtvama silovanja koje je počinila ruska vojska”.

“Doista se nadam da će svijet odgovoriti na ono što se u ovom času događa u Ukrajini”, rekla je.Olena Zelenska te ocijenila da je spolno nasilje “najokrutniji i divljački način kojim se pokazuje nadmoć”.









“Svi znaju da je velik broj silovanja” počinila ruska vojska u Ukrajini, ali Zelenska ističe da žrtve o tome ne govore puno iz straha da se njihovi agresori ne vrate i ponove nedjelo. Vlada je osnovala ured za psihološku pomoć žrtvama rata, dodala je.

Ukrajina se sprema na novi ruski udar

Međutim, Ukrajina je spremna na novi ruski udar, za koji sumnjaju da pripremaju.

Naime, ruski ratni brod sposoban za ispaljivanje krstarećih projektila nedavno je raspoređen u Crno more s projektilima tipa Kalibr na brodu, , priopćila je ukrajinska vojska, a prenosi britanski The Telegraph.









Glasnogovornica ukrajinske vojske, rekla je kako to ukazuje da su u tijeku pripreme Rusije da pokrene novi val raketnih napada na ukrajinsku energetsku mrežu.

“Vrlo je vjerojatno da će početak tjedna biti obilježen takvim napadom”, dodala je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da “nadolazeći tjedan može biti jednako težak kao i onaj koji je prošao jer se Rusija priprema za nove udare”.

‘Sada radimo na njihovoj energetskoj mreži, uništit ćemo ju’

No, Rusi o tome ne šute, pa je zastupnik ruske Dume Andrej Guruljov poručio je da će njegova zemlja “dokrajčiti elektroenergetsku mrežu Ukrajine, a zatim ciljati na njezin bankarski sustav”.

“Ako granatiramo središte njihovog bankarskog poslovanja, onemogućit ćemo prijenos novca, kartice neće raditi i ljudi neće dobivati plaće”, kazao je na ruskoj televiziji Guruljov. Njegov istup prenio je Francis Scarr, dopisnik BBC-ja koji prati ruske medije.

“Oni pričaju da nemaju struje i vode, ništa od toga nije važno. Zaustavljena je industrijska proizvodnja u Ukrajini. To je najvažnija stvar. Industrija koja je donosila prihode. Industrija koja je proizvodila oružje, sve je zaustavljeno, To je najvažnije, sve drugo su nuspojave. Mi možemo s jednim projektilom raznijeti željeznički kolodvor. Zašto to ne činimo? Sada radimo na njihovoj energetskoj mreži, uništit ćemo ju”, zaprijetio je, a potom i otkrio da je sljedeći na redu bankarski sustav.

Odgođeni pregovori

Osim toga, Rusija je odgodila pregovore o nuklearnom razoružanju sa SAD-om, planirane za ovaj tjedan, javlja Kommersant pozivajući se na američko veleposlanstvo.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je u priopćenju da se razgovori između Moskve i Washingtona u Kairu o sporazumu START neće održavati ovog tjedna (od 29. studenog do 6. prosinca), već da je ‘događaj odgođen‘.