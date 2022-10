ZEKO I SUKI MAZNULI ČAK 73 SVINJE: U kamionu ‘A je to’ dolazili u gluho doba noći, nije im jasno kako su pali

Zeko (35) i Suki (28), kompanjoni iz okolice Križevaca, optuženi su da su s farme u Svetom Ivanu Zelini ukrali čak 73 svinje ukupno vrijedne oko 100.000 kuna.

Ovih dana je protiv njih podignuta optužnica za djelo koje su činili od prosinca do sredine veljače.

U više navrata su dolazili kombijem do farme svinja u vlasništvu tvrtke Agrozelina logistika koja je surađivala s grupom Pivac, odnosno Mesnom industrijom Vajda Čakovec.





“Otključavši ulaznu ogradu i vrata objekta farme ključem kojem je prvookrivljeni Zeko imao pristup kao djelatnik farme, uzeli su i za sebe zadržali ukupno 73 svinje u tipu križanaca landras, veliki jorkšir i durok ukupne vrijednosti oko 100.000 kuna u vlasništvu Mesne industrije Vajda”, navodi se u optužnici, piše Danica.

Zeko je u istrazi tvrdio kako ga je na sve nagovorio Suki kojem je trebao novac i kaže kako su možda ukrali 25 do 30 svinja, nikako 73 te da su na prodaju zaradili 15.000 kuna, a on je od toga dobio 7000 ili 8000 kuna. U to vrijeme radio je farmi u Zelini i imao ključeve.

Svinje odvozili u kombiju ‘A je to’

“Svinje smo odvozili pomoću kombi vozila ‘A je to’. Taj najam vozila obavio je Suki jer je on nekad bio zaposlenik tog obrta. Suki je svinje dalje prodavao, ja nemam pojma kome”, tvrdi Zeko.

Kasnije, kao okrivljenik, sve je porekao tvrdeći kako ništa od toga nije istina. Svinje su se odvozile za šefa i to je jedino točno, zaključuje.

Suki sve prevaljuje na prijatelja Zeku koji je, kako kaže, odlučio ukrasti svinje jer mu gazda nije isplaćivao plaću. Suki mu je samo pomogao u tome, a za usluge prijevoza dobivao je od Zeke 300 kuna po turi i još 200 kuna za najam kombija ‘A je to’.

Ističe da su na farmu dolazili oko 5 ujutro u kombiju križevačkih oznaka te mu je bilo čudno da se ne skrivaju od nadzornih kamera. No, kasnije se ispostavilo da kamere nisu bile u funkciji. Tvrdi kako je sve organizirao Zeko koji je kasnije prodavao svinje.









Zeki i Sukiju prijeti višegodišnji zatvor jer je riječ o velikoj šteti počinjenoj kaznenim djelom. Sud će odlučiti i o imovinskopravnom zahtjevu oštećenika, tvrde Vajda za koju se svinje tovile u farmi.