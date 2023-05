ZEKO I POTO(P)ČIĆ! Danas mu baš ne ide, izbacivao Selak Raspudić s presice, žalio se ‘škiljenje u mobitel’: ‘Citirao bih Bagu, jednom je rekao što je pristojno’

Autor: Mia Peretić

Težak je dan za saborskog zastupnika Hrvoja Zekanovića, prvo se u saboru tijekom sjednice požalio na objavu fotografije njegovog dopisivanja s HDZ-ovim glasnogovornikom Zoltanom Kabokom, zatim je optužen da ‘izlazi iz neimenovane Plenkovićeve rupe’, a onda se požalio da je na svojoj konferenciji za medije na temu ‘Umjetna inteligencija u digitalnom dobu’ ometan od strane zastupnika Mosta, posebno Marije Selak Raspudić.

“Prije nego počnem, citirao bih vašeg pokojnog kolegu Mislava Bagu, on je jednom upozorio da nije pristojno kada politička konkurencija u dvorani za medije sluša kolege pa bih zamolio kolegicu Raspudić i ostale Mostovce neka napuste prostorije u skladu s tim pravilom koje se meni urezalo u sjećanje. Ja ću vas zamoliti da izađete, možete na televiziji gledati sve, molim vas”, žalio se Zekanović.

“To je javno otvoren događaj”, iz pozadine mu je poručila Selak Raspudić.





Skoro napustio presicu

“Nije tema ove moje konferencije, ali kolegica Raspudić radi ono što se ne smije raditi, ali to je u skladu s jednim standardnim Mostovskim ponašanjem, destrukcija i sve ono što ide s tim”, poručio je na što mu je ponovno odgovorila Marija Selak Raspudić, rekavši da je i on dolazio na tuđe presice.

To je toliko iznerviralo Zekanovića da je skoro napustio prostoriju, no ipak se vratio i održao konferenciju za medije. No, još jednom je naglasio:

“Ako će kolegica dok ja imam presicu upadati mi u riječ, složit ćete se, bez obzira što neki nemaju simpatije prema meni, da je to van svakoga uobičajenoga ponašanja. Kada me Bago jednom upozorio prije dosta godina, ta praksa je prestala što se mene i dolaženja u tuđu dvoranu tiče”.

U saboru napao kolege da mu škilje u mobitel pa optužen da Plenkoviću viri iz otvora

Podsjetimo, Zekanović se već ranije jutros, tijekom saborske rasprave, požalio na još jedan, za njega nemili događaj. Naime, nedavno je u medije procurila fotografija zaslona njegovog mobitela, na kojoj se vidjelo kako se dopisuje s HDZ-ovim glasnogovornikom Kabokom.

“To je nečuven događaj, jedan kolega drugome slika mobitel i to šalje medijima. Pozivam Sabor da te kolege smjesti u prvi red, kao kazna u školi. Da nikome ne mogu škiljiti u mobitel. To je nečuveno, ispod svake razine, sramota. Znate o kome se radi, sakrijte mobitele kada ste blizu njih”, rekao je Zekanović, referirajući se na Pavličeka iz Suverenista.

Kasnije se našao pod žestokom verbalnom paljbom Dalije Orešković, koja je rekla da kojekakvi Zekanovići redovito ometaju sjednice saborskih odbora, kao i Marijane Puljak, koja mu je, na njegovu opasku da se s Orešković svađa oko toga tko će biti premijerka, poručila da ‘izlazi iz da ne kaže koje Plenkovićeve rupe, a svašta je o njemu ranije govorio’.









Zekanović je na to bio konkretan.

“Puljak je zapravo spominjala analne otvore, to je vokabular primjeren njoj, ona očito nije akademski građanin, to što govorite više govori o vama samima”, rekao je i zaradio treću opomenu.