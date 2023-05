ZEKO, HOP! Kako se prodati zakletom neprijatelju? Pitajte Zekanovića, ili glasnogovornika HDZ-a: ‘On je njihov bijesan pas, vulgaran i drzak’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Hrvoje Zekanović, nekadašnji veliki protivnik HDZ-a i Andreja Plenkovića bio je istaknuti član oporbe i slovio kao jedan od glasnijih zastupnika koji zna pogoditi političku metu.

Ipak, njegova karijera je puna promjena i prevrata te je ta kritika Plenkovića vrlo brzo prerasla u “spašavanje vojnika Andreja” pa je danas gotovo nevjerojatno slušati na koje načine Zekanović brani nekada mu mrzak Plenkovićev HDZ.

Tako je Zekanović, iako je prvi put ušao u Sabor na listi HDZ-a, kao zastupnik Hrvatskih suverenista redovito baštinio suverenističke i ‘domoljubne’ vrijednosti i teme te prkosio proeuropskom HDZ-u kojega je optuživao da se odmaknuo od istih.





Svatko ima svoju cijenu?

Od rujna prošle godine podržava vladajuću većinu u Saboru, a nakon što je u siječnju 2022. izbačen iz Hrvatskih suverenista. Tome je doprinijelo njegovo izlaganje u Saboru kad je zbog stava o cijepljenju žestoko prozvao oporbene kolege s čime si je, vjerojatno namjerno, odredio sudbinu izbacivanja iz stranke.

Bilo kako bilo, ovaj je političar koji u Šibeniku slovi za moćnog aktera danas vjeran sluga Plenkovićevim zastupnicima i vrlo vješto upakirava svoju podršku nekadašnjim protivnicima. Radi to najčešće na način da, dok oporba proziva vladajuće, on ignorira temu i napada oporbene perjanice. Najčešće su to šef SDP-a Peđa Grbin i najglasniji Mostovac Nikola Grmoja. A kako je došlo do toga da Zekanović promijeni kožu i pospremi u ladicu sve za što se zalagao?

Skup sport

Upućeni svjedoče kako je ključno bilo Zekanovićevo preuzimanje šibenske tvrtke “Batižele” i cijelog projeka valorizacije prostora bivše Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku. Veliki je to ‘trgovački deal’ koji je Zekanović, navodi se, dobio u miraz za salto mortale u Saboru i mijenjanje političke strane. Riječ je inače o vrlo vrijednom gradskom resursu od 22 hektara zemljišta u središtu grada, uz more, 500 metara zračne linije od stare gradske jezgre i katedrale svetog Jakova, pod zaštitom UNESCO-a.

Dobar he to zalogaj kojeg je zagrizao Zekanović te se tim dijelom može objasniti njegov novi politički smjer, no zasigurno ulogu igra i činjenica kako je dio svojeg biračkog tijela zbog vrludanja i političkog lutanja izgubio. Zbog toga se uhvatio za slamku spasa koju je vidio u Plenkoviću te, kako saznajemo iz izvora bliskih HDZ-u, stranka za njega sprema prolaznu poziciju na narednim izborima pa čak i mjesto jednog od državnih tajnika.

Politički analitičar Karlo Jurak to je secirao na način da je detaljno opisao političku kakvu vodi Hrvoje Zekanović: “On je očito nečime ucijenjen. On želi opstati u politici, a očito na ostatku desnog spektra ne može i nema više šanse. Nitko ga više ne želi. To je nešto što je jedino moguće”, smatra analitičar.

Bijesan pas

Koja je tajna veza HDZ-a i ‘raznoraznih Zekanovića’?









“S pozicije HDZ-a, svaka stranka takva koja je dugo na vlasti i koja ima strukture mora imati i koristiti nekakvu vrstu “bijesnog psa”, nekoga tko je nepristojan, vulgarniji, ono što ne može biti član vladajuće stranke. Neki toga imaju više Srbija, mi nemamo tako puno. Čak i neki koji su opozicija imaju takve političare. Zekanović je više primjer bijesnog psa koji govori ono što vlast direktno ne smije reći i u tom smislu im je koristan”, pojasnio je Jurak.

Na koncu, analitičar je ponovio tri moguća uzroka ‘legalnog žetoniranja’ u Saboru. “To su dakle nekakvi političko-privatni interesni odnosi, pokušaj političkog preživljavanja i na koncu taj primjer bijesnog psa za prljave stvari”, rekao je.

Bilo ih je još: “Drugi žetoni koje smo imali zadovoljavaju prva dva uvjeta, primjer npr. Silvano Hrelja. On nije bijesni pas, ali zadovoljava prvi uvjet, neki interesi. I drugi pokušaj zadovoljavanja je tu, opstanak u politici. Slično u ovom sazivu su Socijaldemokrati. Oni nisu formalno vlast, ali se po nekim primjerima se tako ponašaju. Ima ih relativno puno, ali im ne odgovaraju izbori jer neće ući u Sabor u tolikom broju”, rekao je.









Je li Plenković maher za držanje takvih političara ‘na lancu’ ili za njega to odrađuju niže rangirani stranački puleni, upitali smo Juraka. “Plenković se više oslanja na operativce za to, svojedobno je za to radio Milijan Brkić, no sigurno stranka i danas ima dovoljno ljudi za odraditi takve poslove. Za povlačenje zastupnika za rukav u Saboru, za slanje SMS-ova i mailova…”.

Za kraj, kad smo kod SMS-ova, upitali smo analitičara kako komentira prošlotjedni apsurd u kojem je ulovljen Zekanović. A to je fotografija na kojoj se vidi kako prima uputu, odnosno opasku od glasnogovornika HDZ-a Zoltana Kaboka oko komentara Peđi Grbinu. “To je evo legitimno. Da on dobiva direktno savjete od glasnogovornika HDZ-a. No, sada su to vidjeli i birači”, zaključio je.

Hoće li se na kraju uloga ‘bijesnog psa’ isplatiti Hrvoju Zekanoviću ili će ispasti da pas koji laje ne grize te će mu se zubi otupiti, vidjet će se za manje od godinu dana u mega izbornom ciklusu.