ZEKANOVIĆA ‘PRŽILI’ U STUDIJU, ‘JEL VAM NEUGODNO’?! Novinarka nije puštala, Grmoja jedva dočekao: ‘Zahvaljujući Zekanoviću znamo da je zemlja okrugla’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja i Hrvoje Zekanović koji je od jučer službeno promijenio dres sučelili su se na RTL-u.

Voditeljica je prvo pitala Grmoju je li ga iznenadilo “pretrčavanje zastupnika Zekanovića”.

“Nije me iznenadilo s obzirom na to da se Vlada guši u korupcijskim aferama, posebno u ovoj neviđenoj pljački u Ini i s obzirom da se osipa vladajuća koalicija. Znamo da je Radimir Čačić otišao. Sada aktiviraju sve, čak i one koje incijalno nisu željeli, koji će im potencijalno stvarati probleme. Ali takva je situacija , Plenković ima tanku većinu, koalicijski partneri su ga počeli ucjenjivati”, odgovorio je Grmoja.





Uslijedilo je pitanje Zekanoviću, kako to da je odlučio podebljati većinu premijeru kojega je nazvao “notornim i patološkim lažljivcem”.

Bilo je žestoko

“Već ste me jedanput pokušali na takav način difamirati”, uzvratio je Zekanović, na što mu je voditeljica rekla da je to naprosto doslovan citat onoga što je on izrekao.

Rekao je da je time pokazala da je u startu na strani Grmoje. “Na strani činjenica”, ispravila ga je voditeljica, na što je Zekanović rekao: “Nisam rekao da nije činjenica.”

“Ja sam temperamentni Dalmatinac i kao što temperamentno napadam kolegu Grmoju, napadao sam i premijera Plenkovića. Međutim, kada imam odlučiti između ravnozemljaša, između notorne ljevice, između prosvjeda gdje se nose Molotovljevi kokteli i strane razuma, a to je Andrej Plenković, izabrat ću Andreja Plenkovića, sviđalo se to kome ili ne.”

Dodao je: “2018. godina kad sam napustio Andreja Plenkovića, bitno je drugačija godina od 2022. godine.”

Voditeljica je potom predložila da poslušaju kako je Plenković njemu govorio svojedobno: “Plenković: “Ostat ćete uvijek tamo gdje ste sada, možda u opoziciji, a po mom mišljenju nakon idućih izbora u vanparlamentarnoj oporbi jer je to ono jedino što bi bilo primjereno za vaše znanje i vaš doprinos Hrvatskoj.”









Tom prilikom Zekanović mu je uzvratio: “Između vas i mene je sanitarni kordon! Niti sam niti ću vam pružiti ruku. Kako vas sram nije!? Pa vi ste notorni lažljivac! Patološki lažljivac!”

Voditeljica ga je potom pitala je li mu, bez obzira što je temperamentan, neugodno.

“Ja vam mogu zapljeskati što ste ovdje doveli mog protivnika Grmoju i stali na njegovu stranu i sada pravite emisiju kojom me želite difamirati. Ovdje se radilo o nesporazumu”, krenuo je Zekanović.









Nije odgovorio o kakvom je nesporazumu bila riječ, ali je nastavio o “tepanju Plenkovića, Grmoje, Petrova” i predlagao je da se pusti prilog i o izjavama ljudi iz Mosta.

Voditeljica je živahnu raspravu prekinula pitanjem Grmoji: “Osjećate li se vi kao ravnozemljaš?”

Ravnozemljaši, gdje ste?

“Ja mislim da u Hrvatskoj ravnozemljaša više nema. Kao što je Hrvoje Zekanović trčao u suprotnom smjeru od Andreja Plenkovića i vrijeđao ga i napravio cijeli krug, došavši do njega i skočio mu u zagrljaj, mislim da sad svi u Hrvatskoj znaju da je Zemlja okrugla”, kazao je.

Zekanoviću je rekao da se njime ne želi baviti, jer je “nebitan”. Rekao je da je posramljen današnjom raspravom u Saboru, gdje se govorilo tko je bio u kojoj stranci i slične stvari.

Zekanović je rekao potom čime će se on baviti u Saboru: “Svjetonazorskim temama kojima sam se uvijek uspješno bavio, od kojih je Grmoja uvijek bježao. Sad Grmoja govori da su u Saboru isprazne rasprave. A oni su prednjačili i prednjače o ispravnim raspravama. Oni govore o milijardu kuna koje je neki kriminalac uspio ukrasti. Oni su odgovorni za arbitražu gdje je Hrvatska konkretno dužna 230 milijuna dolara, dvije milijarde kuna. O tome ne govore. O tome ne govorite vi novinari. Riječ je o dvije milijarde kuna koje ćemo za koji dan morati vratiti Mađarima.”

Za prosvjed ispred HDZ-a neki dan, dodao je: “Most je organizirao taj prosvjed, na sva zvona je na svim platformama pozivao: ‘Dođite.’ Nije samo most, od Radničke fronte do Domovinskog pokreta. Pa se dogodilo da nitko nije došao. Bogu hvala, došlo je jako malo ljudi.”

“Kad on kaže da nije ravnozemljaš, pogledajte malo parole ljudi koji su bili tamo. 5G mreža, čipiranje… Ne postoji opcija koja ima više ravnozemljaša nego što ih ima Most. Gospodin Grmoja također zna da je cijepljenje javnozdravstvena metoda, a nije se nikada usudio reći: ‘Ljudi cijepite se, spasite svoje živote!’ To je licemjerje. I na štetu građana će, samo da dobije koji politički poen”, kazao je Zekanović.

Podsjećamo, Zekanović je već u nekoliko navrata podržavao HDZ i Andreja Plenkovića pa se s njima razilazio. S druge strane i Most je dva puta bio u koaliciji sa HDZ-om, jednom s premijerom Andrejom Plenkovićem.