ZEKANOVIĆ SE SJETIO KAKO ĆE HRVATSKA OTPLATITI KREDITE: ‘Oporezivat ćemo Google, internet općenito, Facebook, YouTube’

Autor: Dnevno

U Saboru se danas raspravljalo o zaduživanjima, a saborski su klubovi ocijenili da je zaduživanje nužno s obzirom na krizu. Tako se zastupnik stranke Hrvatskih suverenista Hrvoje Zekanović dosjetio kako bi država mogla oporezivati internet

“Digli smo kredit, ali kredit ćemo vraćati. Nitko nije rekao odakle ćemo mi nadoknaditi taj novac”, rekao je Zekanović.

Potom je dodao: “Postoji jedna ideja. Ja ću čak sugerirati što bi se moglo napraviti. Stručnjaci kažu da se do sada nije porezno opteretilo velike biznise kao što je Google, internet općenito, Facebook, YouTube. Da bi se tu moglo malo njih porezno stisnuti. Ok, to nije loše. Ali ako se radi o tome da će hrvatski poduzetnik biti dodatno porezno opterećen, e to je jako, jako loše.”