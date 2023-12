Zekanović redom ‘šamarao’ Mostovce: ‘Lik u ministarstvu izvlači lovu u dogovoru s Grmojom’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici u srijedu odlučuje o povjerenju novom ministru gospodarstva i održivog razvoja HDZ-ovcu Damiru Habijanu, a da bi dobio povjerenje potrebni su mu glasovi 76 zastupnika. Izvanredna sjednica sazvana je na Vladin zahtjev, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao ju je za danas u 15 sati. Odbori su ga podržali većinom glasova, a on je poručio da će se u svojem radu odlučno suprotstaviti eventualnim nepravilnostima ili nezakonitostima.

Nakon odbora, krenula su klasična traženja stanki u kojima zastupnici zapravo iznose svoja stajališta o temi.

Jedan od žestokih govornika bio je Hrvoje Zekanović.

Klasično glasan

Zekanović je iskoristio vrijeme za napad na omiljenu mu metu Most ustvrdivši da se u porukama neprestano spominje inicijal G.

“Poruke u kojima se govori o tajanstvenom G. Pokušao sam brendirati ovu aferu kao aferu G, mediji su je nazvali soft mreža. Ovo je afera Grmoja. Za one koji ne razumiju – lik u ministarstvu izvlači lovu u dogovoru s Grmojom. Lik iz ministarstva plaća medije da rade protiv Vlade. Sve to zna Grmoja, a ovaj lik, Pernar dva, Raspudić, i on to zna. Neće više u Petom danu, neće više kinticu stavljati u đepić, nema toga više. Radi se o stranci Most koja proziva sve za afere, a sama je najdublje moguće uronjena u aferu G”, rekao je.

Miletića je nazvao jednim od najvećih antivaksera u Hrvatskoj, a spomenuo da Troskot govorio o ‘aferi plin za cent’ iako nije nikakav stručnjak za energetiku.

Ranije danas je uskoro novi ministar Damir Habijan rekao:









“Ako danas budem izabran za ministra, najviše će mi nedostajati vaše rasprave”, poručio je Habijan zastupnici Karolini Vidović Krišto, koja je pitala HDZ-ove saborske zastupnike gdje oni žive s obzirom na sve što govore.

Vidović Krišto iziritirao je HDZ-ovac koji je govorio o rastu gospodarstva pa mu je spočitnula da u drugim zemljama Europe osnovne stvari koštaju nekoliko puta manje, a plaće radnika u tim zemljama su višestruko više nego u Hrvatskoj.

Habijan je poručio da je otvoren za sve razgovore i suradnju po pitanju razvoja Međimurske županije.

Urša Raukar pitala je Habijana hoće li u svom timu zadržati državnog tajnika Ivu Milatića te kako planira spriječiti sukob interesa kad su u pitanju mediji u vlasništvu njegovog bivšeg poslodavca.

Habijan kaže kako od 2020. nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, da je prenio sva svoja prava te da je tako pokazao da nema nikakvih veza s tim društvom. Državni tajnici, kaže, nisu u nadležnosti ministra, nego Vlade, ali da će se voditi riječima prisege i da za bilo kakve nepravilnost neće biti milosti.