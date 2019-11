ZEKANOVIĆ POBJESNIO ZBOG VUČIĆA U SABORU! Skandal! Znate li zašto je Plenković na to pristao?

Autor: Dnevno/ Dražen Krajcar

Hrvoje Zekanović, zastupnik HRAST-a u hrvatskom parlamentu, komentirao je za Dnevno poziv Aleksandru Vučiću da sudjeluje i govori na kongresu Europske pučke stranke koji će se djelomično održati u dvorani Hrvatskog sabora. Vučić, prema novim tvrdnjama iz HDZ-a tamo neće govoriti, već će to učiniti u Areni Zagreb, međutim, ta mogućnost nikako se nije svidjela Zekanoviću koji poručuje:

“Ovo je skandalozno. HDZ je pustio u Sabor čovjeka koji je podržavao agresiju na našu državu. Pustiti ga da boravi u Hrvatskom saboru, a pogotovo da govori tamo, to je naprosto neprihvatljivo. Povrh toga, samo iznajmljivanje Sabora, bilo kome, pa i Europskoj pučkoj stranci je neprihvatljivo. To je ponižavanje najvažnije institucije ovog naroda. Plenković još uvijek ima šansu promijeniti lokaciju i održati to bilo gdje drugdje, međutim, očito je njegova taština toliko velika i nema niti malo empatije i sluha za sve ono što misli i osjeća hrvatski narod. Njega samo zanima što će reći Bruxelles.

Ovo je tema koju sam ja prvi otvorio u Hrvatskom saboru, međutim, nitko nije glasao protiv ove odluke. Nemam mnogo mojih istomišljenika u Saboru. SDP nikad nije bio stranka s kojom bi mogao surađivati, a HDZ pod Plenkovićevom palicom ne može ništa. S obzirom na to, formiranje opozicije prema toj odluci je nemoguće”, poručuje Zekanović.

Vučić inače, dolazi na poziv HDZ-a, jer je Vučićeva Srpska napredna stranka (SNS) suradnička stranka HDZ-a u okviru Europske pučke stranke.