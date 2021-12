ZEKANOVIĆ KOD STANKOVIĆA: ‘Ovo je razlog zašto je desnica kockoglava i krezuba! Pupovac? Imamo tisuću aboliranih četnika, a on ih potiče na njihov stav’

Autor: Daniel Radman

Hrvoje Zekanović, dojučerašnji saborski zastupnik i supredsjednik Hrvatskih suverenista gost je Aleksandra Stankovića ove nedjelje. Još jednom se osvrnuo na svoje izbacivanje iz stranke.

“Mnogo puta smo u klubu razgovarali o cijepljenju, zaključak je bio “nećemo o tome”. O ključnim stvarima se mora razgovarati. Koliko god smo ignorirali, jednostavno se to gomilalo u meni. Nakon što su moji kolege govorili na dijametralno suprotan način govorili od mog stava, uzeo sam slobodu da u u svoje ime kažem što mislim.”

Pričalo se i o tome da mu Pavliček ide na živce, bocnuo je Stanković. “Ja neću loše govoriti o kolegama iako su pustili objave koje možda nisu korektne. S Pavličekom sam dobro surađivao.“

Pitao ga je Stanković i je li jedini cijepljeni desničar u Saboru.

“Mislim da se cijepio još jedan kolega i onda još jedna kolegica na dan kad sam održao govor. Svaki čovjek koji ima istaknutu poziciju, ljudi ga slušaju, vjeruju mu bez obzira je li desno ili lijevo. Mi smo u ratu, moramo se koristi oružjem koje nam je je na raspolaganju. Jedino je oružje koje nam je raspolaganju, nije savršeno, je cjepivo.”

Govorio je i o sebi kao desnom zastupnikom.

“Nisam krio da sam desno, isticao sam to, sebe staviti kroz desni kalup. Neke stranke, poput Mosta su kao desne, pa desnije je HDZ? O kojoj je temi istupio Most? Istanbulska? Pa više su o tome govorili Kliman i Stier nego Grmoja. Oni su zauzeli prostor Kolakušića i Živog zida.”

Osvrnuo se i na neke presude o desnici i ljevici.









“Ima i među socijaldemokratima necjepiša, pa se o njima ne govori. Desnica se uvijek voli stavit u kalup ravnozemljaštva. Kockoglavost, krezubost, ali i sami krivi.”

Za sebe smatra da je jedinstveni slučaj u svjetskoj politici.

“Znate li vi da je itko izbačen iz stranke zato što je zagovarao cijepljenje? Na koncu, meritum izbacivanja je ovaj. To je razlog zašto je desnica kockoglava i krezuba, a ne moderna i akademska.”

Pitao ga je Stanković hoće li postati žetončić Plenkovića i je li se čuo s njime.









“Nisam se čuo s njime nakon govora. Nisam zapravo godinama. Možda mi je mahnuo ispred ‘Baltazara’ kad smo se sreli na ulici. No, to što sam politički na drugoj strani, ne znači da i on nije ponekad u pravu.”

Dotaknuli se i o odnosu prema Srbima, pa tako i Pupovcu.

“Nije problem Pupovac kao Pupovac. No, on je govorio je o etničkom čišćenju u Saboru. Previše si dopušta, a to mu dopušta – Plenković. Ako nam netko 2021. može govori u Saboru da je Oluja etničko čišćenje, to meni kao suverenistu ne odgovara. No, ne govorim ja stalno u saboru protiv Pupovca. Dva-triput sam govorio u Saboru, replicirao, ali mediji ne primjećuju kad govorim o drugim stvarima. Ako nemate konflikt, koji se stvara umjetno od medija ili političara, onda nemate temu. Pupovca mediji primjećuju”, kaže.

Što misli kad proziva jugofile, upitao ga je Stanković, kad je Srba u Hravtskoj samo tri posto.

“Slažem se da nemamo problem, ali imamo tisuće aboliranih četnika, koji nisu htjeli Hrvatsku i koji bi likovali da se danas Hrvatskoj nešto dogodi. Oni su na margini, nemaju utjecaj, ali imamo ljude koji im daju važnost, koji ih potiču da ih taj stav ističu, kao Pupovac sa svojim izričajem o etničkom čišćenju. To je laž koja udara u hrvatske temelje u Hrvatskom saboru.”

Voditelj ga je nagovorio i da pozove Srbe, turiste, u Šibenik ako mu to ne smeta.

“Sve pozivam da dođu u Šibenik, ali da se ponašaju po našim pravilima”, a dodao je da nema problema s time da govore ekavicu.