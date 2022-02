ZEKANOVIĆ I PUPOVAC U KOALICIJI? Odaslao intrigantnu poruku: ‘On je oduvijek fakt u hrvatskoj politici i bio je dio vladajućih većina 30 godina’

Bivši zastupnik Hrvatskih suverenista, naprasno izbačen nakon bukvice zastupnicima u Saboru o cjepivu, sada je nezavisni zastupnik koji želi osnovati svoj Klub, a ozbiljno razmišlja da podrži Plenkovićevu većinu, javlja RTL.

Većina u Saboru je naravno tanka, Plenković ima 77 ruku i riječ je o vrlo nezgodnoj situaciji, međutim Plenkoviću za sada to nije bio problem, uvijek je uspijevao zakrpati rupu kad bi brod počeo puštati vodu.

“Vi ste notorni patološki lažljivac”, to su bile riječi kojima je Zekanović opisivao premijera Plenkovića, a danas kaže kako se u svim parlamentima svašta izgovori i dodaje: “bilo je tu teških riječi i s moje i njegove strane”.

“Ja sam konzistentan”

“Razgovarao sam s mnogo kolega zastupnika. Danas ima već 16 Klubova zastupnika pa ne znam zašto bih još jedan 17. potencijalni Klub bio problem”, kaže Zekanović.

“Dok sam bio u oporbi onda su mi stalno vadili sliku s premijerom i nazivali me žetonom bez obzira jesam li bio u oporbi, a sada kada se nagoviješta da ću biti dio većine govori mi se da sam za njega rekao nešto ružno”, tvrdi Zekanović i dodaje da mediji trebaju biti konzistentni i neka se odluče hoću li biti oporba ili žeton.

“Ja sam konzistentan što se tiče mojih svjetonazora i politika. Nisam odstupio ni milimetar”, kaže Zekanović.

Kaže kako će o tome hoće li biti dio vladajućih ili oporbe, odlučiti kada bude glasovanje za proračun.

"Ako glasam za podršku Vlade možete me staviti kao vladajuće do onda sam oporba". Otkriva kako je s premijerom već razgovarao. Kaže kako on Plenkoviću ne treba budući da se i sa 77 ruku uspješno snalazi.









Hoće li s Miloradom Pupovcem?

Na pitanje bi li mu bilo neugodno postati dio većine koju je do sada nazivao “srpsko-hrvatska trgovačka koalicija”, Zekanović odgovara:

“Milorad Pupovac je oduvijek fakt u hrvatskoj politici i bio je dio vladajućih većina već zadnjih 30 godina. Smeta mi. Bih li volio da nije u vladajućoj većini. Volio bih. Bi li volio da imamo izborni zakon koji ne favorizira nacionalne manjine na ovaj način. I to bih volio”, objašnjava.