ZEKANOVIĆ BI DA SE PROVJERAVA ROD U SABORU? Naprosto je zbunjen: ‘Ja se obratim Peđi, a on je zapravo kolegica Grbin’

Sabor ovaj tjedan zbog blagdana Tijelova zasjeda od ponedjeljka do srijede, a jutros je tijekom iznošenja stajališta po klubovima zastupnika bilo više nego vatreno.

Glavna svađa izbila je na liniji desnica-Možemo i to zbog slučaja Hrvata posvojitelja djece iz DR Konga, koji su na sudu u Zambiji prošlog tjedna oslobođeni optužbi za trgovanje djecom.

No, zastupnik Hrvoje Zekanović svoje je izlaganje odlučio usmjeriti na ljevicu koja, vjeruje, u društvo gura rodnu ideologiju pa se tako i on našao zbunjen kako oslovljavati saborske kolege.





“Da je kojim slučajem 1848. govor bi započeo ovako: “Preuzvišeni gospodine grofe i bane, presveti velemože, slavni stališi”, no, ipak je 2023. godina i možda bi pozdrav trebao izgledati ovako: “Poštovane kolegice, kolege, kolegice zastupnice koji će sutra biti kolege ili poštovani kolege koji ste postali kolegice” ili da uvedemo rodno neutralno pa da pozdravljamo s “poštovana saborska publiko”. Rod je postao fluidan, Sabor bi trebao redovito ispitivati rodno stanje zastupnica i zastupnika, to se očito može promijeniti. Imamo čak problem, a to je da imamo famoznu spolnu kvotu, gdje jedan spol ne smije biti zatupljen s manje od 40 posto na izborima, netko se onda može registrirati kao drugi spol. Spol se, prema nekima, mijenja, no medicina je rekla drugačije. Ovome moramo voditi računa, ja se obratim Grbinu a on je zapravo kolegica Grbin. Volio bih da se prije svake rasprave naglasi u kojem svojstvu govore. To nije izmišljena priča nego ideologija koju gura SDP i Možemo kao neuspjeli pobačaj SDP-a”, rekao je Zekanović pa se obrušio na odluku da se Mirela Čavajda proglasi Zagrepčankom godine.

“Vrijeme je tako čudnovato da je čak u Zagrebu za naj osobu godine izabrana gospođa Čavajda, imala je veliki životni problem i riješila ga je na svoj način. No, zašto je stvarno zaslužna? Neke stranke kao Možemo parazitiraju na takvim ljudima i manipuliraju, ta osoba koja je žena godina u Zagrebu je izmanipulirana od stranke SDP i Možemo. Ona je svoj problem riješila na meni neprihvatljiv način. Svaki čovjek je jednako vrijedan, no svako ponašanje nije”, zaključio je Zekanović.