ZEKANOVIĆ BEZ ZADRŠKE: Ja, ‘radikalni desničar’, razotkrio sam ih! Nisu oni protiv potvrda i Stožera, već protiv cijepljenja!

Autor: Daniel Radman

Govor Hrvoja Zekanovića u Saboru, u kojem je građane pozvao da se cijepe, a prozvao zastupnike desnih opcija (“jedini sam cijepljen od nas 24 desnije od HDZ-a”), naišao je na ogroman odjek u javnosti. Pa i u njegovoj stranci, Hrvatskim suverenistima, tamo je “uklonjen” s mjesta šefa Kluba zastupnika.

S druge strane, hvale ga lijevi komentatori, barem neki od njih, hvali ga i premijer Andrej Plenković. Do jučer nezamislivo. Priznao nam je Zekanović da je očekivao da će biti reakcija, možda ne ovakvih, no također i to da bi sve opet ponovio.

“Nisam bio naivan, niti sumnjao da će biti reakcija. Nažalost, moram reći da sam razotkrio da se ovdje radi o protivnicima cijepljenja, jer oni koji reagiraju danas, nisu oni protiv potvrda, nisu protiv stožera – i ja sam protiv ‘stožerokracije’- oni su protiv cijepljenja. Na žalost, ti ljudi su grupirani više na desnici. Očito je to. I to me smeta, jer ja sam sebe – ako ćemo mi ići na tu jednostavnu podjelu lijevo-desno – uvijek stavljao u desni dio političkog spektra. Nikad se nisam skrivao u centru. Međutim, uvijek sam pokušavao artikulirati stavove i politike na akademski način, zdravomisleći, bez onoga ‘ali’. I uvijek napominjem, neke ključne teme sam jedini artikulirao, od istanbulske, zaštite života… I tad sam bio jedini, i ovdje sam sada jedini. Bože moj, nije mi krivo, ponovio bih”, kaže nam.

Desničari se boje govoriti što misle da ih ne proglase kockoglavima i krezubima

No, iznenađen je s time koliko su ga napali…

“Iznenadio me intenzitet napada, uvjetno, s desnog dijela političkog spektra. Iako, moram reći, pitanje je je li to desni dio političkog spektra? Puno je tu glasača Kolakušića, Živog zida, ljudi koji su uvijek ‘antiprotivni’… Dakle, puno je tu centrista, a ima tu i ljudi s ljevice, ili bez ideologije koji reagiraju loše na istinu. Ali, šokantna mi je činjenica, moram to izgovoriti, da danas u 21. stoljeću postoje tisuće i tisuće ljudi – stotine tisuća u Hrvatskoj – koji se protive cijepljenju! Nije to stvar više ničega, potvrda, stožera, nego je stvar cijepljenja. Čude me i moji kolege zastupnici koji pristaju na taj jedan konformizam, pristaju na političke bodove, a ljudi očekuju od nas da im kažemo što mislimo.

A onda, ako si protiv i ako ne vjeruješ u cjepivo, ako si protivnik cijepljenja, reci to. Ili, ako se netko cijepio, pa reci: ‘cijepio sam se’ ili ‘cijepite se’. Izgovorite samo tu rečenicu. Ili, budi hrabar, izađi iz ormara pa reci, ‘ja mislim da su u cjepivu čipovi’. Ili ‘od cjepiva ljudi umiru’. Reci što misliš, budi hrabar. Ne, nego onako, kao i za abortus. U našim nekim desničarskim, ‘katolibanskim’ krugovima, svi su protiv abortusa. A kad treba ‘izaći iz ormara’ i u medijima glasno reći da si protiv abortusa i da si za zaštitu života, e onda se neće izaći. ‘Ma znaš, mogli bi me neki mediji napasti, a to nije dobro’ jer si onda ‘kockoglav’ i ‘krezub’.”

Koliko bi preferencijalnih glasova dobio Zekanović, koliko antivakser?

No, unatoč svemu, Zekanović smatra da svoje birače nije razočarao.

‘”Ajmo pričekat i vidjeti. Volio bih da su izbori sutra, koliko bi preferencijalnih glasova dobio Hrvoje Zekanović a koliko će dobiti neki antivakser. Mislim, u konačnici, narod će razmisliti. I ono što je jedan moj kolega rekao jučer, kako će ti koji sebe stavljaju u desni dio političkog spektra – iako ne znam po čemu ga definiraju kao desni ili lijevi kad se ne bore za desne ili lijeve ideje – opravdati svoje stavove iz 2020. i 2021. godine? Kad sve mine, kad se svi procijepimo i kad sve bude normalna stvar. Ne znam kako će to to oni opravdati. S tim, napominjem opet, nisam za prisilu.”









O Zekanoviću su već govorili da je HDZ-ov žeton, “HDZ-ova oporba”, sad se pojavio i meme na internetu s njegovom fotografijom i natpisom “cijepi se, misli na HDZ”.

“Ja sam već bio HDZ-ov žetončić mnogo puta. Kad smo Hasanbegović i ja glasovali protiv Zakona o Ini, kad sam glasovao za najbolji zakon o GMO-u u Europi, i onda su me prozvali. Kad smo kolege iz stranke i ja glasali po pitanju Zlate Đurđević drugačije nego desnica, bili smo protiv, i onda su nas prozvali žetonima. A s druge strane ja sam jedini u povijesti HDZ-a koji je napustio vladajuću većinu. Jedini! A ‘mostovce’, ono što je Plenković lijepo rekao, njih je HDZ, Plenković potjerao. I to je činjenica! To je tako. Možda bi oni otišli sami za dan, mjesec, godinu, možda bi napravili bolje nego ja, ali ja sam otišao, a njih je ‘potjeralo’. I onda onaj tko je protjeran, a vjerojatno bi vladao još dugo s HDZ-om, ima obraza mene optuživat za žetona. To su vam apsurdne stvari.”

Nije Zekanović nešto oduševljen s budućnosti desnice, razjedinjenost onih “desno od HDZ-a” ne ide u prilog ovoj opciji. Ako ne mogu zajedno u oporbi, kako će moći preuzeti vlast jednog dana? Ako se tome uopće nadaju…

“Most je sad tu kao nekakav lider tog dijela spektra. I onda, kad Most kao najjača stranka prema anketama nešto pokrene, onda će svi trčati, bez obzira što su u sebi ljubomorni, i moliti Boga da im inicijativa propadne. Ali, hoće li doći do zajedništva? Ne vjerujem. Pitanje je, po meni ključno, kojim se politikama desni spektar bavi? Ako taj desniji centar nikada nije spomenuo ključne teme, istanbulsku, zaštitu života, onda se pitam koji si dio spektra? Čujem jučer izjave kolege iz Mosta o udomljavanju djece… Ako si na konzervativan, ne možeš biti za to da homoseksualni parovi udomljavaju djecu. To je moj kut gledanja. Sebe držim, bilo to nekom pravo, najradikalnijim desničarom i najeksplicitnijim ako gledamo moj politički izričaj. Ali, bit ću beskompromisan. Ako je u pitanju u neki populizam, konformizam prema nečemu, tu nema pardona. Nisam imao pardona ni kod Andreja Plenkovića, pa neću ni kod bilo kog drugoga.









Smisao politike je doći u poziciju vlasti. Kroz oporbu možeš ukazivati na neke probleme, možeš biti konstruktivan, ali smisao, krajnji smisao bavljenja politikom je biti na vlasti, da kroz vlast možeš artikulirati neke svoje politike… Znači, možeš dobiti sinekure i u vlasti si, ali vlast omogućava da artikuliraš politike. Bio sam u poziciji i napustio sam vlast u onom trenutku kad se ključna politička tema, moja politika, nije mogla provesti. To je ta distinkcija. To je smisao. Međutim, imamo političke stranke koje žele biti u vječnoj oporbi. Opet, stavit ću dozu rezerve. Mostu definitivno oporba odgovara, ali ako bude koalirao s ikim, biti će to, naravno, SDP, odnosno stranke ljevice. Vidjeli smo ih prije nekoliko tjedana u euforičnom ozračju za govornicom sabora. Dakle, to je taj futur drugi ako ostvare neki uspjeh na izborima. Što se tiče Domovinskog pokreta i nas, spremni smo participirati u vlasti, ali ne pod svaku cijenu. To je očito, ali pošto vladajućima odgovara više Pupovac, onda je situacija kakve je. Na ‘istanbulskoj’ smo pokazali da smo odgovorni prema svojim glasačima i našim politikama. Znači ipak, razmišlja se tome, da netko ne misli.. Jer ako netko misli da će HDZ propasti ugasiti se kao stranka, u idućih nekoliko godina, taj živi u iluziji.”