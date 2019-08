‘ZDS je protuustavan!’Kosor kritizirala Plenkovića i Kolindu! Spominje i Karamarka

Autor: Dnevno

Bivša premijerka i bivša predsjednica HDZ-a Jadranka Kosor u RTL-u Danas komentirala je neslužbenu najavu za drugi mandat predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali i izbore u HDZ-u koji će biti iduće godine.

“Unatoč najavama da neće ‘ukrasti’ naš najveći praznik, Dan pobjede, to se ipak dogodilo. Izravno ili neizravno. U svakom slučaju, Kolinda Grabar-Kitarović je svojim govorom na kninskoj tvrđavi, ali i tom neizravnom kandidaturom na neki način prisvojila taj dan. Mislim da je propustila učiniti ono što se očekivalo od predsjednice koja predstavlja državu – sjećanje na najzaslužnije, na one koji su dali svoj život”, smatra Kosor.

A predsjednica Grabar-Kitarović govorila je neko vrijeme kako ne želi uzurpirati sjećanje na Oluju svojom kandidaturom.

“Moguće da se radi o svojevrsnom strahu. Kandidata je sve više, ima i ozbiljnih, ponajprije tu mislim na Zorana Milanovića i Miroslava Škoru. Mislim da strah predsjednice proistječe iz činjenice da joj popularnost pada iz mjeseca u mjesec. Kad pogledate popularnost Ive Josipovića u isto vrijeme mandata, ona je bila dvostruko veća, a opet je izgubio”, rekla je Kosor.

Bivša premijerka nije zadovljna ni govorom predsjednice na kninskoj tvrđavi.

“Nije mi se to činilo osobito primjereno ni za dan, ni za priliku, ni za mjesto. Onaj tko predstavlja državu mora iznimno paziti na ponašanje, biti vrlo diskretan, u određenim trenucima i ponizan. Dio govora bio je američkoj generalici na engleskom jeziku, a ovo je u Hrvatskoj, u Kninu i na Dan pobjede. Također, i iskazivanje same sebe, ponajprije iz tog razloga mislim da to nije bilo primjereno”, rekla je Kosor.

Kosor je komentirala i stanje u svojoj bivšoj stranci u kojoj se iduće godine održavaju izbori, a pretendenata za mjesto Andreja Plenkovića sve je više.

“Plenković će jednog dana vjerojatno biti zaboravljen u HDZ-u. Što se tiče Tomislava Karamarka, mislim da on ne misli ozbiljno, da jednostavno malo provocira, što bi na jedan način i moglo pomoći Plenkoviću. Međutim, mislim da se HDZ u političkom smislu danas nije bitno odmaknuo od politike koju je vodio Tomislav Karamarko – kad se samo osvrnemo na aktualne događaje oko velike polemike o ‘ZDS’, je li on protuustavan ili nije, a ja smatram da jest. Izjava Andreja Plenkovića da on ima dvostruke konotacije vratila nas je jako unatrag”, smatra Kosor.

I dok smatra da Karamarko blefira, za Davora Ivu Stiera i Miru Kovača kaže da su vrlo ozbiljni kandidati za predsjednika stranke.

“Ne bi tako rano otvoreno govorili o kandidaturi da ne osluškuju bilo članstva i da nemaju odjek s terena. Plenković ne bi trebao olako shvaćati njihove kandidature”, upozorila je Kosor.