‘ZDRAV ČOVJEK IMA STOTINU ŽENA’ Beroš predstavio reformu zdravstva, svi popadali od smijeha: ‘Moramo se okrenuti preventivi’

Autor: Dnevno.hr

U Ministarstvu zdravstva održava se konferencija za medije na temu reforme zdravstva i javne rasprave o dva prijedloga izmjena zakona.

“Zdrav čovjek ima stotinu žena…”, zabunio se ministar zdravstva Vili Beroš na početku i izazvao smijeh okupljenih.

Beroš je na to rekao -znakovito je – pa nastavio govoriti ono što je inicijalno mislio. “Zdrav čovjek ima stotinu želja, a bolestan samo jednu”.





Beroš je rekao da su tjednima sjedili i analizirali probleme u zdravstvu koje su dolazile do njih te da je promjena više nego nužna.

Osnovni cilj zdravstvene reforme jačanje je javnog zdravstvenog sustava, rekao je ministar i naglasio da je jedan od ciljeva reforme okretanje ka preventivi.

Jačanje primarne zdravstvene zaštite

Cilj je, kaže ministar, jačanje primarne zdravstvene zaštite koja u RH ne vrši svoju ulogu onako kako treba. Dodaje da nisu krivi liječnici, ali da se to mora mijenjati.

“Primarna zdravstvena zaštita mora postati najjači adut naše borbe protiv bolesti”, kaže.

Što se tiče plaćanja, napominje kako je došlo vrijeme da se plaća prema kvaliteti pružene usluge i ishodima liječenja.

“Oko ovoga se mora postići konsenzus. Ovo nije izmišljanje tople vode, ovo je zaživilo u zapadnoj Europi i ovo odgovara modernim zdravstvenim izazovima, oko ovoga se svi skupa moramo složiti”, kaže ministar. “Zdravlje građana i nacije je najvažnije”.









Rekao je da reformom ne želi davati novac privatnim džepovima i dodao da će se država se osloniti i na privatni sustav jer to razumne vlade rade.

Okrenuti se preventivi

“Sada smo orijentirani prema sofisticiranom liječenju terminalnih bolesti. Rezultati nisu dobri, a trošak je golem. Želim da nasljeđe ove administracije bude okrenuto prema preventivi, prema ranom otkrivanju bolesti”, rekao je Beroš.

U tom smislu specifični cilj je jačanje primarne zdravstvene zaštite koja, kaže, sada ne vrši svoju ulogu kako bi trebala, no za to nisu krivi liječnici obiteljske medicine koji su zatrpani poslom.









Naglasak je na preventivi i ranom otkrivanju bolesti, obiteljska medicina mora biti naš adut, kaže ministar.

“Drugo je reorganizacija bolnica. Ovo je prevelik broj bolnica na naš broj stanovnika”, rekao je i dodao i da je važno pitanje ljudskih resursa te da treba nadoknaditi broj potrebnih specijalista iako to nije ni brzo ni jednostavno.

Dodao je da mora biti i kompromisa, kao i da ova administracija sluša i kritike, ali da one trebaju biti konstruktivne te da je zdravlje građana najvažnije, a to se najbolje vidjelo u pandemiji.

Cilje je ravnoteža želja i očekivanja pacijenata te mogućnosti države

Javno savjetovanje se produžuje do 5. studenoga, rekao je ministar, i pozvao sve koji imaju nešto za reći da to i kažu.

Naše su mogućnosti ograničene, kaže ministar, ali htjelo se pronaći optimalno rješenje .

”Cilj nam je postići ravnotežu između želja i očekivanja pacijenata i objektivne mogućnosti države i društva, računajući na raspoložive resurse”, kaže ministar. Dodaje i da kao aktualni ministar ne želi da budući ministri dožive da im stanovništvo odbija cijepljenje u jeku aktualne pandemije i da je zbog toga razvoj zdravstvene pismenosti jedan od prioriteta.

Digitalizacija sustava

Ministar je spomenuo i uvđenje eKartona koje nas stavlja u red vodećih zemalja u Europi, isključujući nordijske zemlje, prema implementaciji digitalnih sustava u zdravstvo.

“Na razini primarne zdravstvene zaštite mora se pružati najveći broj usluga i mora raditi najveći broj stručnjaka i oni moraju biti na raspolaganju građanima”, kaže ministar.

Rano otkrivanje bolesti

Ministar kaže kako je cilj rano otkrivanje bolesti jer na taj način su neke u potpunosti izlječive. “Okret ka preventivi je nužnost”, kaže i dodaje da se zato mora razvijati zdravstvena pismenost od najranije dobi.

“Hrvatska može i mora napraviti više”, poručuje ministar i navodi kako neke stvari više jednostavno ne idu, osobito kad je riječ o debljini ili slučajevima nekih bolesti, kao narod moramo početi brinuti o zdravlju.

Naglašava, ovaj zakon nije represivan, ne želi penalizaciju.

Imunološki seli u Rugvicu

Govorio je o Imunološkom zavodu rekavši da se on seli u Rugvicu te da se sada radi dokumentacija za tvornicu zmijskog antitoksina. To je prvi korak u revitalizaciji Imunološkog, kaže ministar.

Kaže i kako je nužna hitna helikopterska medicinska služba. Ministar kaže da je iz EK-a stigla pomoć za realizaciju toga te da je tijeku ugovaranje civilnog operatera i to bi trebalo biti gotovo do kraja godine, a o punoj operativnost se razmišlja do kraja 2024. godine. “Jasno je da ćemo do uspostave vlastitog sustava morati angažirati stranog providera, a EK nam je ponudio pomoć u tome kako raspisati međunarodni tender”, kaže.

Javna rasprava

Sada je sve u fazi javne rasprave, ali Beroš očekuje podršku u Saboru.

“Evolucija, a ne revolucija”, kaže ministar.

Vrlo vjerojatno 11. studenog će se održati veliki skup zdravstvenog sustava na kojemu će se izvijestiti o rezultatima javne rasprave, kaže ministar dodajući da dosad nema previše komentara na predložene izmjene zakona. “Svaki konstruktivan komentar koji dobijemo i koji je provediv, svakako ćemo akceptirati”, kaže.

Ravnatelj HZZO-a: Hrvati su malo bahati, zdravlje košta

Beroš je prepustio riječ ravnatelju Lucijanu Vukeliću, ravnatelju HZZO-a.

“Bez ova dva zakona nismo mogli krenuti u reformu”, rekao je i dodao da su u njima implementirani svi oni zakoni koji su se u međuvremenu mijenjali.

“Imam puno rodbine u Americi. Čim ga vidim on kaže – hvala Bogu, zdrav sam. Jer to u Americi košta. To se u Americi iz svog džepa plaća. Naši ljudi su malo bahati. Kažu – to je besplatno. To nije besplatno, zdravlje u Hrvata košta”, rekao je Vukelić.

Smatra da je naš sustav zdravstvenog osiguranja pravedan iako je, kako neki kažu, monopolistički.

“Poskupljenje autoosiguranje je kriva informacija, da ne kažem dezinformacija”, rekao je.

“Cijena lijekova se neće mijenjati, novi lijekovi će se i dalje uvoditi, ali će se više kontrolirati, ne od nas, nego od liječnika koji su i prije to trebali kontrolirati”, rekao je.

Capak: Skupo plaćamo neulaganje u preventivu

Zatim je govorio šef HZJZ-a Krunoslav Capak.

“Nismo ulagali u preventivu i sada moramo liječiti posljedice tih bolesti i sada to jako puno košta”, kazao je Capak.

“Treba promijeniti primarnu prevenciju, svoj način života i rano otkrivanje – da otkrijemo bolest u ranoj fazi dok je još liječenje učinkovito i jeftino”, kazao je.

Mislim da je slogan ove reforme “Zdravlje je prvo” jako dobar i da bi se svi nad njime trebali zamisliti. Da nam je doista zdravlje prvo ne bi smo pušili, bavili bismo se više tjelesnom aktivnošću, što većina nas ne radi.

Pitanja novinara

Kreću novinarska pitanja. Slažete li se s izjavom gospodina Vukelića da su pacijenti u Hrvatskoj bahati, je li nama stvarno Amerika uzor?, pitala je novinarka.

“Mi ne mislimo da su naši pacijenti bahati. Mislimo da smo njima odgovorni i cijela reforma usmjerena da njima osiguramo kvalitetnije zdravstvo. Nisam shvatio njegove riječi tako i nije rečeno u tom kontekstu”, rekao je.

Niz ministara je najavljivalo novi Imunološki, hitnu helikoptersku službu, Sveučilišnu bolnicu… Zašto bi se vama vjerovalo?

“Tu je moja odlučna volja i moje adminstracije da to napravimo”, rekao je. “Na Imununološkom će se to vrlo brzo vijeti, i Sveučilišna bolnica ide svojim tijekom. Ništa što vam govorim nisu prazne priče, sve je s namjerom da se to ostvari. Hoću li uspjeti, ne znam. Mogu li sam, ne mogu. Mukotrpno radimo, svi ovi ljudi tu… Trpe privatni životi. Nisam uvijek kao ministar ugodan jer očekujem određene rezultate, ali tako je kako je…”, rekao je.

O poskupljenju participacije

Postavljeno je pitanje o poskupljenju participacije.

“To su ne oni koji ne mogu, nego oni koji ne žele platiti dopunsko osiguranje. Platit će maksimalnu participaciju 4000 kuna, za operacije koje koštaju desetke, stotine tisuća ili milijuna kuna, a oni će platiti 4000 kuna, ili ako je iznos manji 20 posto. Jer je ova vlada socijalna. Možda postoji netko tko ne može platiti dopusko, takvima se ispričavam, ali među ovih 600.000 su većinom oni koji ne žele platiti dopunsko jer su mlađi, nisu bili bolesni ili ne brinu o zdravlju. Zdravlje je prvo”, rekao je Beroš.

“Najvažnija mi je u ovom trenutku dostupnost zdravstvene zaštite”, rekao je na pitanje o mladim liječnicima. “Je li bolje pacijenate ostaviti bez liječnika ili mu je bolje dati liječnika koji je prošao neku edukaciju i koji će im godinu dana biti na raspolaganju”, kazao je.