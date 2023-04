‘ZBOG ZDS-a ĆE ZATVORI BITI PUNIJI NEGO ŠTO ĆE SE NAPLATITI KAZNE!’ Božinović pokleknuo pod Pupovčevim pritiscima: Desnica na aparatima, ‘ovo je kupovanje mira uoči izbora’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Vraćaju se komunizam i verbalni delikt, a sve to zasluga je ministra policije Davora Božinovića koji je popustio pritiscima iz SDSS-ovih redova, odnosno pritiscima Milorada Pupovca koji od prvog dana ulaska u vladajuću koaliciju traži zabranu pozdrava “Za dom spremni”. Tim se riječima u dijelu braniteljskih udruga i na hrvatskoj desnici komentira novi prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira koji je izazvao veliku pozornost na javnoj sceni. I nezadovoljnici u HDZ-ovim redovima potvrđuju kako ovaj zakon jest svojevrsni kompromis s Pupovcem jer premijer Andrej Plenković u predizbornoj godini njime nastoji kupiti mir u vladajućoj koaliciji, a istodobno se ne želi potpuno zamjeriti desnom biračkom tijelu pa je odlučio balansirati, kao što to nerijetko čini u dvojbenim situacijama.

Baš zato što su u Vladi odlučili balansirati, isticanje pozdrava “Za dom spremni” iz Prekršajnog nije ugrađeno u Kazneni zakon, ali su, unatoč tomu, novčane kazne s dosadašnjih 20 do 150 eura povećane od minimalnih 300 do čak 4000 eura. Plenković, kako kažu u HDZ-u, nije želio komplicirati, posegnuo je za određenim kaznama u nadi da će ova tema brzo pasti u zaborav, ali izgleda da bi mu se planovi mogli izjaloviti jer ni na društvenim mrežama reakcije ne jenjavaju te se među ostalim zaključuje kako Božinović ovime Hrvatsku uvodi u totalitarizam.

Drakonske kazne

Što god tko mislio, jedno je sigurno – Ministarstvo unutarnjih poslova dugo je radilo na ovom zakonskom prijedlogu, a još prije nekoliko tjedana najavljeno je povećanje novčanih kazni za prekršaje protiv javnog reda i mira, no iznosi koje predlažu iznenađujući su, pa i drakonski znajući za skromna hrvatska primanja. Maksimalna kazna povećava se za 23,5 puta te će, kako zasad stvari stoje, iznositi i gotovo četiri prosječne plaće. Da se vladajućima žuri i da im je stalo do toga da ovaj zakon što prije zaživi, može se zaključiti i iz toga što su iz MUP-a već predložili Saboru da zakon usvoji po hitnom postupku. Inače se novčane kazne povećavaju za prekršaje za koje je moguće izreći i zatvorsku kaznu, što je oko devedeset prekršaja, a u pojedinim slučajevima iznose do tisuću ili dvije eura, no posebno se ističu slučajevi u kojima kazne rastu na četiri tisuće eura.





Ta maksimalna kazna trebala bi se tako izricati onima koji remete javni red i mir na javnome mjestu izvodeći ili reproducirajući pjesme, skladbe ili tekstove, te onima koji nose i ističu neprimjerene simbole, tekstove, slike i crteže, što je posebno zabrinulo one u braniteljskim krugovima koji smatraju kako je ovo uvertira u konačnu zabranu pozdrava “Za dom spremni”, čime će se ići na ruku Pupovcu. Dosad se za taj prekršaj počinitelje kažnjavalo s maksimalnih 150 eura, a iz MUP-ova objašnjenja proizlazi da se ovim povećanjem nastoji spriječiti isticanje simbola ili izvikivanje raznih ustaških ili nacističkih pokliča. Analizirajući prekršaje javnog reda i mira, u MUP-u su zaključili da za prekršaje počinjene isticanjem određenih simbola kojima se izražava ili potiče mržnja ili uzvikivanjem te pjevanjem navedenog pozdrava – a da uopće nije navedeno o kojem je pozdravu u većini slučajeva riječ, novčane kazne u iznosima od 25, 27, 53 ili 150 eura nisu dovoljne.

Obmanjuju građane

Taj iznos, prema njihovim tezama, počinitelje u budućnosti neće odvratiti od činjenja takvih prekršaja. Kazne se predviđaju i za one koji se na javnome mjestu ponašaju na naročito drzak i nepristojan način vrijeđajući građane i narušavajući njihov mir. Veliku pozornost privukla je najava kažnjavanja onih za koje se dokaže da izmišljaju ili šire lažne vijesti kojima se remeti mir i spokojstvo građana, a kako u dosad dostupnim dijelovima zakona nije definirano na što se točno to odnosi, u medijskom prostoru također je zavladala panika i strah od pokušaja cenzure. Nije poznato hoće li se ovim kaznama kažnjavati i političari koji su nerijetko prvi koji šire lažne vijesti, ali je zato poznato da se ove drastične kazne predviđaju i za sve one koji omalovažavaju ili vrijeđaju državna tijela odnosno službene osobe koje obavljaju svoj posao, kao i za neovlašteno pucanje iz vatrenog oružja, ispaljivanje rakete, sličnih eksploziva ili zapaljivog materijala.

Posebno bi se zbog ovih novih zakonskih prijedloga trebali zabrinuti roditelji maloljetne djece jer u slučaju da njihovo dijete učini neki prekršaj protiv javnog reda i mira, a uspije se dokazati kako je to posljedica lošeg odgoja ili zanemarivanja, i oni mogu računati na kaznu od 700 do 4000 eura. Paradoksalno je pak to što će se roditelje kažnjavati većom kaznom ako nisu dobro odgojili svoje dijete nego ako se utvrdi da su svoju djecu poticali na počinjenje pojedinih prekršaja. Za takve je maksimalna kazna 2000 eura, a u rasponu od 300 do dvije tisuće eura trebalo bi se kažnjavati i one za koje se dokaže da u svojim prostorima dopuštaju prostituciju, kao i one koji na javnome mjestu kockaju ili druge koji mame na kocku.

Pod ovim strogim sankcijama mogli bi se naći i svi koji građane obmanjuju kada je u pitanju njihov društveni položaj ili pak koriste lažne osobne podatke. Kažnjavat će se i tučnjava te svađa na javnome mjestu kao i dosad, no kazne mogu očekivati i građani koji se ne udalje iz skupine kada ih službena ili vojna osoba pozove da se raziđu.

Osuda branitelja

Nešto manje kazne, od 200 do 1000 eura, predviđaju se za osobe koje na javnome mjestu vrijeđaju ili omalovažavaju osjećaje građana, a takve kazne mogu očekivati i oni koji daju alkoholna pića pijanoj osobi ili maloljetnicima mlađima od 16 godina. Kaznom do 1000 eura kažnjavat će se osobe za koje se utvrdi da piju ili se drogiraju na radnome mjestu, do 1000 eura kazne prijeti i onima koji istaknu zastavu strane države bez odobrenja, a isto se odnosi i na osobe koje na zgradu postave uređaje ili predmete koji bi mogli ozlijediti prolaznike. Kazne na temelju ovog zakona mogu očekivati i ugostitelji ako se uspije dokazati da kao odgovorne osobe nisu spriječili narušavanje reda i mira u svojem lokalu premda su to mogli učiniti a da u opasnost ne dovedu sebe ili drugoga.

Koliko branitelji osuđuju dijelove ovog zakonskog prijedloga, toliko je podijeljena i struka, a na potencijalne probleme u provedbi zakona ukazala je pak umirovljena sutkinja nekadašnjeg Visokog prekršajnog suda Branka Žigante Mašić tijekom gostovanja u emisiji “U mreži Prvog” na HRT-u izrazivši skepsu prema mogućnosti da sama visina kazne odvrati građane od počinjenja prekršaja protiv javnog reda i mira.









“Dvije trećine plaćanja kazne isto će biti teško provedivo jer su nama zatvori puni, 4000 eura nije mala kazna, a ja ne tvrdim da se kazne ne trebaju dići. Međutim, čini mi se, čitajući ovaj prijedlog, da ne možemo dizati kazne na osnovi statistike”, upozorila je umirovljena sutkinja koja iz svojeg iskustva zaključuje kako povišenjem kazni ne možemo ostvariti željeni rezultat.

“Trebali bismo između ostalog osvijestiti građane, a ako mislimo da ćemo to uspjeti kaznama, a to znači evo dvije trećine, budite uvjereni da će nam zatvori biti puniji nego što ćemo naplatiti kazne“, navela je sutkinja.

Gašenje slobode

Da bi se novim zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira odnosno ovim drastičnim kaznama moglo pokušati i ušutkati građane, jasno je i iz toga što se i u primjeni aktualnog zakona nerijetko dolazilo do takvih situacija koje su graničile s apsurdima. Tako je, primjerice, svojedobno, nakon što je najavljeno da će Plenković posjetiti Maslenicu, uhićen čovjek koji je na jednom zadarskom portalu komentirao da premijera treba dočekati pokvarenim jajima.









Tada je policija muškarca uhitila i zadržala sve dok premijer nije napustio zadarski kraj, a sada će svatko onaj tko pomisli izreći nešto takvo dobro promisliti jer kazne su doista drakonske i po svemu sudeći uvode nas u gašenje slobode govora, pa možda nije ni bitno što je Plenković dogovorio s Pupovcem, već je bitno ono što nakon toga očekuje hrvatske građane koji sve teže kriju svoju frustraciju politikom i odlukama koje političari donose.