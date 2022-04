ZBOG VUČIĆEVA PROJEKTA BUKTI NA RELACIJI DUBROVNIK – TREBINJE: ‘Vlada Srbije tu ima namjere za koje ne znamo kakve su’

Autor: B.B.

Nakon što je poslao pismo ministara BiH pismo u kojem traži da se privremeno zaustave pripreme za gradnju zračne luke u Trebinju u Republici Srpskoj, dok se ne utvrdi mogući utjecaj tog projekta na okoliš uključujući tu i rijeku Omblu koja opskrbljuje dubrovačko područje, dubrovački gradonačelnik Mato Franković komentirao je u Dnevniku N1 zašto je poslao to pismo na koje se predsjednik Vijeća ministara Zoran Tegeltija u subotu očitovao.

Komentirajući kakav bi to bio utjecaj aerodroma Mato Franković je rekao:

“1989. napravljene su vodozaštitne zone ovog područja i to znači direktan utjecaj na izvorište rijeke Omble i zato sam poslao dopis Vijeću BiH i upozorio da su potpisnici zajedničkih ugovora Vlade Hrvatske, BiH i Srbije, da se moramo pridržavati ciljanih mjera po pitanju zaštite okoliša i tražio sam privremeno obustavljanje projekta do izrade studije utjecaja na okoliš. Šokirala me reakcija vodećih ljudi Vijeća ministara BiH gdje ističu da mi želimo zaustaviti njihov projekt, kako smo ljubomorni, a nisu ušli u meritum stvari da su njihovi prethodnici preuzeli okolišne obveze koje su dužni poštovati.”

Franković: ‘Vlada Srbije tu očito ima druge namjere za koje ne znamo kakve su’

Franković je dodao i da se konzultirao s ministrom Tomislavom Ćorićem, ali s premijerom nije razgovarao.

“Župan Dobroslavić je snažno također reagirao na ovu izgradnju. U Hrvatskoj imamo unisono promišljanje. Nismo protiv gradnje, ali prije toga je potrebno dokazati da neće negativno utjecati na izvorište rijeke Omble”, rekao je.

Također je istaknuo da mu je nevjerojatno da izgradnju zračnu luke u BiH financira vlada Srbije.

“Zašto, nije jasno. Koliko god oni to htjeli pretvoriti u politikanstvo, ovo to nije”, zaključio je Franković.

Na pitanje može li zračna luka u Trebinju ugroziti dubrovačku, Franković je rekao: “Ne, ona se nalazi u Schengen zoni i tu nema problema. Vlada Srbije tu očito ima druge namjere za koje ne znamo kakve su”.

‘Ne razumijem zašto se gradonačelnik Dubrovnika ne raduje izgradnji zračne luke u Trebinju’

Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija izjavio je u subotu kako mu nije jasno zbog čega se u Dubrovniku i Hrvatskoj netko protivi gradnji zračne luke u Trebinju, tvrdeći da je to projekt od kojega bi svi imali koristi.

Tegeltija je lokalnim medijima potvrdio da je primio pismo dubrovačkog gradonačelnika Mate Frankovića kojim je on zatražio da se zaustave sve pripreme za gradnju zračne luke u Trebinju dok se ne utvrdi mogući utjecaj tog projekta na okoliš uključujući tu i rijeku Omblu.

Tegeltija je kazao da je spreman na razgovor s hrvatskom vladom o svim otvorenim pitanjima te je istaknuo da je za BiH važno i to što će biti s projektom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori kod Dvora na Uni a za Frankovićevo pismo kazao je kako ga “ne razumije”.

“Ne razumijem zašto se gradonačelnik Dubrovnika ne raduje izgradnji zračne luke u Trebinju s obzirom na ekonomski značaj koji njegova izgradnja ima ne samo za Trebinje, već za cijelu Republiku Srpsku i BiH”, izjavio je Tegeltija izbjegavši komentirati zabrinutost u Dubrovniku zbog mogućeg onečišćenja Omble.









Trebinjski gradonačelnik Frankovću poručio: ‘Ne smetaj’

Trebinjski gradonačelnik Mirko Ćuk, koji je kao i Tegeltija član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) predvođenog Miloradom Dodikom bio je još grublji poručivši Frankoviću “da ne smeta”.

“Ja sam za to da se svi uvjeti ispune, ali isto tako bez uplItanja politike. Nema potrebe za suvišnim komentarima da će gradnja aerodroma u Trebinju utjecati na izvorište rijeke”, kazao je trebinjski gradonačelnik.

Podsjetimo, Vijeće ministara BiH je ranije ovog tjedna utvrdilo prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Memoranduma o razumijevanju i suradnji na realizaciji infrastrukturnog projekta zračne luke u Trebinju između Vijeća ministara BiH i vlade Srbije. Pokretanje tih pregovora još treba odobriti Predsjedništvo BiH.









U raspravu o ovom projektu u subotu se na Facebooku uključila i ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković koju dužnosnici iz reda bosanskih Srba optužuju da koči taj projekt. Ona je navela kako zračna luka u Trebinju, ili bilo koji drugi projekt za koji postoji potreba, neće biti sporan ako je u skladu sa zakonom i svim pozitivnim propisima.