ZBOG TEŠKIH POGREŠAKA LIJEČNIKA POSTAO STOPOSTOTNI INVALID: Želio je biti političar, a zbog doktora izgubio je sve! ‘Imao sam ambicije u životu, morao sam odustati

Autor: Jasenka Kovač/7dnevno

Možda ste već čuli za Vanju Krnića. Ovaj 41-godišnji politolog i otac dviju djevojčica iz Slavonskog Broda prije više od 13 godina ostao je stopostotni invalid. Sudovi su utvrdili da su za to krivi liječnici Opće bolnice “Dr. Josip Benčević” iz Slavonskog Broda. Postavili su mu pogrešnu dijagnozu i pogrešno su ga liječili, pa Vanja danas vrlo teško živi. A imao je ambiciju postati političar.

Sada se bori s bolnicom koja mu odbija platiti izgubljenu zaradu te njegovim kćerima i bivšoj supruzi odštetu za duševne boli koje su proživjele zbog njegove tragedije. Unatoč tomu što je stopostotni invalid, Vanja piše kolumne, svojim tempom, o svojim temama.

Iako se u prosincu 2020. pojavila informacija da je dobio sudski spor protiv bolnice koja mu mora platiti 5,1 milijun kuna, nakon žalbe veći dio presude je pao. Bolnica ne priznaje odgovornost ni za Vanjinu štetu ni za izgubljenu zaradu. Drugim riječima, tvrde da nisu odgovorni za njegov invaliditet i da mu nisu dužni platiti razliku u primanjima koja je izgubio nakon što se 2010. liječio kod njih.





Dva moždana udara

Bio je 15. prosinca 2009. kada je Vanja Krnić primljen u bolnicu zbog prvog moždanog udara. Drugi je doživio samo par tjedana poslije, tijekom liječenja u bolnici. Kod prijma mu je postavljena pogrešna dijagnoza – umjesto bakterijskog meningitisa uzrokovanog infektivnim endokarditisom aorte valvule, dijagnosticiran mu je tuberkulozni meningitis. Nakon toga sve je krenulo po zlu.

Sud je utvrdio da su liječnici u Slavonskom Brodu manjkavo uzeli Krniću anamnezu, odnosno da nisu zapisali da mu je još s osam godina dijagnosticirana prirođena aortna stenoza, dok je u dobi od devet godina imao operaciju aortne valvule.

Zatim mu nije dijagnosticiran sistolički šum na srcu koji je postojao, kao ni stari ožiljak od sternotomije na prsnom košu koji nije opažen tijekom pregleda. Nije mu obavljen ni ultrazvuk srca, a pogrešno je očitan i nalaz likvora. Naime, kod tuberkuloznog meningitisa nastupa smrt u komi od trećeg do petog tjedna bolesti, a Vanja je, kada je stigao u bolnicu, već imao povišenu temperaturu najmanje 12 tjedana.

“To sve govori o pogreškama pri pregledu, dijagnostičkim postupcima i terapiji. Krnić je pogrešno shvaćen kao pacijent s tuberkuloznim meningoencefalitisom, iako nema preboljenu tuberkulozu u anamnezi i ima uredan RTG pluća. U tom je smjeru započeta terapija antibiotikom, što je zamaskiralo kliničku sliku, a kortikostereoidna terapija smanjila je obrambene sposobnosti organizma i dovela do progresije bolesti, tako da je na kardiokirurški zahvat došao u vrlo teškom stanju, kod kojega smrtnost nastupa u 82,39 % slučajeva”, zaključio je sud.

Unatoč tomu, bolnica mu ne želi nadoknaditi zaradu koju je izgubio jer je nakon liječenja ostao invalid. Ne žele platiti ni odštetu njegovoj supruzi jer, tvrde, u međuvremenu se od njega razvela pa više nema pravo ni na kakvu naknadu.

Detalji boravka

Ono što je zastrašujuće jest činjenica da je u prvom žalbenom postupku ukinuta i presuda kojom su Krnićeve kćeri trebale dobiti odštetu zbog duševnih boli, odnosno svega što su propatile nakon očeva pogrešnog liječenja.









O svemu što je proživio Krnić je ranije govorio za više medija. Prisjetio se kako je tog prosinačkog poslijepodneva 2009. trebao odvesti kćer k prijateljici, kada je iznenada osjetio slabost.

“Skužio sam da nerazgovijetno govorim. ‘Hana, idemo kući!’ Ona je jadna skužila da nešto ne valja i gledala me uplašeno. Govorio sam joj nešto, a kao da sam bio u nekom klancu, čuo sam odjeke. Nekako smo se dovukli gore. Supruga, čim me je vidjela, pozvala je hitnu pomoć. U tim trenucima postavljao sam samo jedno pitanje: Hoću li umrijeti? Ni od djece se nisam oprostio. Hitna je došla za nekoliko minuta. Doktorica, kolegica iz srednje, rekla mi je da me voze u bolnicu. Mogao sam hodati, ruke i noge su funkcionirale. Ušao sam u kola hitne s upitnikom – što mi je? Pomislio sam na moždani. O njemu znam ponešto, baka mi je imala moždani, ali bilo mi je čudno što nisam oduzet. Tada sam imao 29 godina. Danas sam stopostotni invalid i život mi se te zimske večeri okrenuo naglavačke. Preživio sam dva moždana udara, bakterijski endokarditis, ugradnju mehaničkog zaliska. Prvi moždani udar doživio sam te večeri (hemoragijski), a drugi nekoliko tjedana poslije u bolnici (teški ishemijski)”, opisao je Krnić 2015. u intervjuu za Telegram.

Prisjetio se i detalja boravka u bolnici. “Odvezli su me direktno u brodsku bolnicu, na neurologiju. Primio me doktor Bojan, tad mislim specijalizant. ‘Sjedni, Vanja, prati pogledom moje ruke’. Sve sam naredbe obavljao, ali glas mi je stalno frfljao. Nakon pregleda rekli su mi da odmah idem na CT mozga. Na ulazu u prostoriju u kojoj snimaju CT, pogledao sam se u zrcalo. Izgledao sam kao da sam se potukao, cijela lijeva strana lica mi je visjela. ‘Ma nema šanse, odapet ću, a ni oporuku nisam napisao. Tek mi je 29 godina, pa zar još nije malo rano?’, pomislio sam. Nakon petnaestak minuta CT-a u prostoriju je ušla mama sretno rekavši: nije moždani”, prepričao je.









Drugi možda udar doživio je u bolnici, krajem siječnja, na dan kad je imao zakazanu magnetsku. “Moždane udare dijagnosticirali su mi nakon mjesec i pol dana pogrešnog liječenja tuberkulostaticima u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su, a to sam kasnije doznao, nalazi na TBC bili negativni već 15. prosinca, na dan kada su mi odredili terapiju tuberkulostaticima”, ispričao je Krnić Telegramu 2015. godine.

Zamaskirana slika

Tada je već vodio pravnu bitku s bolnicom i njihovim osiguranjem. Prva presuda glasila je – 5,1 milijun kuna odštete. No bolnica se žali i viši sud potvrđuje samo nekih 170 tisuća kuna za tuđu pomoć i njegu. Za sve ostale iznose Krnić je morao ponovno na sud.

Predstavnici bolnice od početka tvrde da njihovi liječnici nisu pogriješili. “Potrebno je razgraničiti u kojem je stupnju kod Vanje Krnića oštećenje mozga nastupilo već u trenutku zaprimanja u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu”, naveli su odgovarajući na Krnićevu tužbu. Čak su željeli da sud utvrdi koliko je on sam odgovoran za posljedice koje su ga snašle.

“Nije se na vrijeme javio na liječenje, što je utjecalo na zamaskiranu kliničku sliku i pravovremeno postavljanje dijagnoze”, uvjeravali su tražeći od suda da odbije tužbu Vanje Krnića i njegove obitelji.

Ipak, sud je nedavno ponovno donio nepravomoćnu presudu u Krnićevu korist. Zajedno s kćerima i suprugom, trebao bi dobiti oko 200 tisuća eura odštete.

“Kao diplomirani politolog imao sam ambicije u političkom životu. No sve sam to morao prekinuti zbog teških posljedica pogrešnog liječenja u bolnici u Slavonskom Brodu”, objašnjavao je na sudu.

U njegovoj ranijoj karijeri ističu se dvije godine, od svibnja 2007. do lipnja 2009., tijekom kojih je bio član Nadzornog odbora društva Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod. Bio je i direktor slavonskobrodske tvrtke Prezent te jedno vrijeme član Upravnog vijeća Kazališno-koncertne dvorane “Ivana Brlić Mažuranić”. Bio je dopredsjednik Centra mladih Slavonski Brod, kandidat na izbornoj listi za Brod.

Obrazloženje suda

“Može se zaključiti da je riječ o mladoj, ambicioznoj osobi koja je bila aktivno uključena u društveno-politički život svoje lokalne zajednice sa željom da se bavi političkim radom. S obzirom na posljedice koje je liječnička pogreška ostavila, nema sumnje da se poslom u struci više ne može baviti, a to potvrđuju i rezultati vještačenja. Osim toga, zbog ozbiljne redukcije kognitivnih kapaciteta nije sposoban obavljati ni druge poslove koji zahtijevaju koncentraciju, rukovođenje, odgovornost, rad određenim ritmom, učenje i pamćenje poglavito novih zadataka i memoriranje podataka, već samo najjednostavnije nezahtjevne mentalne poslove.

Vanja Krnić ne može obavljati ni fizičke poslove koji zahtijevaju hodanje, penjanje, dizanje ni prenošenje tereta, manipulaciju teretima, a njegov je govor i dalje teško razumljiv, uz višekratno ponavljanje i bitno otežava njegovu komunikaciju. Njegovo ponašanje i aktivnosti prije štetnog događaja, neovisno o izostanku konkretnih prihoda, ukazuju na osobu koja želi raditi, a to potvrđuje i njegovo ponašanje nakon provedene rehabilitacije, pisanje povremenih kolumni, objavljivanje knjige. Imajući na umu njegove godine, iskazane afinitete i nesumnjivu ambiciju, po redovnom tijeku stvari on bi vjerojatno kao diplomirani politolog svoje ambicije i realizirao, zaposlio se i ostvarivao prihode, u čemu je zbog posljedica pogrešnog liječenja onemogućen postavši opće radno nesposoban”, naveo je sud u nepravomoćnoj presudi.