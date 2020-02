Zbog napuklog vjetrobranskog stakla više se neće padati na tehničkom

Autor: dnevno.hr

Po novoj kategorizaciji nedostataka na automobilu prilikom tehničkog pregleda više se neće „padati“ zbog, primjerice, oštećenog vanjskog retrovizora, napuklog vjetrobranskog stakla, neispravnog ventilacijskog sustava, izostanka kutije prve pomoći ili rezervnih žaruljica, zbog kojih do nepune dvije godine nije bilo moguće proći tehnički pregled, piše Slobodna Dalmacija.

Nova “europska” kategorizacija kvarove na vozilu dijeli na manje, veće i opasne, pri čemu će s eoni manji samo zabilježiti, odnosno upozoriti vlasnike da uočene nedostatke otkloni, pri čemu nije određen vremenski rok. Tehnički će se odsad moći proći čak i ako vam je razbijeno vjetrobransko staklo, ako nemate tekućine u spremniku za pranje stakla i reflektirajući prsluk ili je isti oštećen, a više ni površinska korozija nije problem kao ni površinska oštećenja karoserije. No ako nemate sigurnosni trokut ili je on znatnije oštećen to će se smatrati većim nedostatkom zbog čega padate na tehničkom.

Tako se ne bi smjela ponoviti 2017. godina kada je čak 440.000 vozila ponavljalo tehnički pregled, a mnogi padovi na tehničkom bili su uvjetovani nepravilnostima koje nemaju izravan utjecaj na sigurnost vožnje.