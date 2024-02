Zbog jedne stvari su svi voljeli Josipu Rimac: ‘Uspjela je omađijati dobar dio svojih kolega’

Nakon što je Vlada odlučila kako će unatoč porukama koje je netko pustio u javnost podržati Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Premijer Andrej Plenković u svojoj je izjavi nakon sastanka rekao kako u komunikaciji između Josipe Pleslić (bivše Rimac) i suca Ivana Turudića nema ničega što bi kompromitiralo odluku Vladu i Turudićevu poziciju kao glavnog državnog odvjetnika. Dodao je premijer da je Turudića provjerila i SOA. Cijeli slučaj komentirali su i hrvatski politički analitičari.

Politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti, Višeslav Raos, gostovao je na N1 televiziji komentirao nove poruke koje su objavljene u medijima, a koje koje su izmijenili Ivan Turudić i Josipa Pleslić, nekad Rimac.

“Slučaj Turudić je zapravo slučaj Rimac. To je nešto što pratimo godinama, a on je samo još jedna osoba koja se našla u mreži sada već bivše političarke”, kazao je Raos.

Šarm Josipe Rimac

“Ovdje imamo jednu političarku koja je vješto spojila lokalnu bazu u Kninu, očito različite klijentelističke veze, kao i neku vrstu specifične karizme kojom je različitim mrežama pogodovanja uspjela omađijati dobar dio svojih kolega”, dodao je.

“Prijedlog izmjene Kaznenog zakona je upravo išao s ciljem da se ovakve situacije ne događaju premijeru. Kada govorimo o Turudiću i pojavljivanju u kontekstu s Josipom Rimac, govorimo o političkoj šteti za njega i dimneziji povjerenja, integriteta. Premijer može reći da je ovo ciljano pušteno i možemo reći da je, ali mislim da nije ciljano pušteno jer netko iz sustava ide protiv suca Turudića. Druga interpretacija može biti da netko pokušava Vladu na taj način uzdrmati, otvarajući opet priču oko Josipe Rimac. Očito je ulazak u komunikaciju s njom nezgodan, posebno u kontekstu svega što joj se stavlja na teret u različitim pravosudnim situacijama. To dovodi u pitanje integritet te osobe”, tvrdi Raos.

“Ta komunikacija može biti banalna, ali mislim da sudac Turudić teško može reći da jako površno poznaje osobu. Očito su bili u komunikaciji i pomagali jedno drugom”, dodao je.

Čovjek koji je vezan uz HDZ

Gjenero pak tvrdi kako uopće ne razumije odluku premijera Plenkovića da kandidira Turudića za državnog odvjetnika.









“Turudić nije tip javnog aktera na kakav smo inače navikli da ih Plenković bira. On je čovjek koji je vezan za HDZ, ali uz stari HDZ, a ne onaj što je kao reformističku, centrističku stranku pokušavao napraviti Plenković. Dok je stranku vodio Tomislav Karamarko, on je slovio kao realan kandidat za ministra pravosuđa. Kad je Most izašao iz Vlade, u prvoj Plenkovićevoj postavi, na mjestu ministra pravosuđa se našao Bošnjaković, političar koji se afirmirao u Vladi Jadranke Kosor. Dakle, centristički politički akteri, takva su bila sva imenovanja.”

Međutim, ono što javnost ne zna i što joj nije poznato su zakulisne igre i mogući razlozi zbog čega se Plenković u osjetljivo predizborno vrijeme odlučio za kandidata kao što je Ivan Turudić.

“HDZ sigurno ima dugove i političke obaveze prema Turudiću, ali ne vidim koje su to obaveze Plenkovića prema njemu i čini mi se da takvim odabirom Plenković sebi sužava manevarski prostor. Naime, on je kupio ovih osam godina dio tradicionalnog HDZ-ovog elektorata koji se odlijevao prema desnim populističkim opcijama, ali je to do neke mjere kompenzirao prodorom u politički centar. U političkom centru, odabir Turudića za glavnog državnog odvjetnika neće biti dobro vrednovan”, smatra Gjenero i dodaje:

“S druge strane, sve ovo što smo sada saznali o Turudiću nije nešto što je izravno optužujuće za njega, ali je izrazito difamatorno i utječe na percepciju tog aktera u javnosti i na njegov javni utjecaj i ugled. Sigurno je da se od aktera u pravosudnom sustavu ne očekuje niti intimizacija s ljudima iz političke arene, a pogotovo ne s junacima iz crne kronike.”

Turudićeva prošlost

Gjenero napominje kako se o Turudiću u kontekstu crne kronike počelo govoriti još 2005. godine i to se stalno svako malo ponavlja.

“To ne znači da itko smije reći da je taj čovjek korumpiran jer to ne možemo dokazati, ali je očito da njegov ugled i javno ponašanje nisu u skladu s onim što se očekuje od visokih državnih funkcionera.”

Analitičar misli kako bi ustrajanje na ovom odabiru bilo izrazito štetno za premijera i njegov krug u HDZ-u, kao proeuropski centristički krug, no i da smo u ovoj sagi o Turudiću saznali još nešto: “Da trenutni predsjednik RH, Zoran Milanović, koji je dok je bio premijer izrazito zloupotrebljavao sustav tajnih službi, tajnih nadzora, ništa nije promijenio u svom političkom karakteru i da je nastavio kao predsjednik sada u situaciji u kojoj je ocijenio da mu može donijeti političke bodove, iskoristio i reciklirao informacije koje je dobivao u vrijeme dok je bio premijer.

“Ono što je problematično kod njegovog korištenja tajnih službi je da on podatke koje dobiva ne koristi za ustrajanje na načelu nulte tolerancije prema korupciji, nego za svoje osobne političke probitke i za izvlačenje tih podataka u situaciji kad su oni potrebi u političkoj borbi. To je izrazito opasna osobina, pogotovo kad obilježava nosioca najviše nevladavinske pozicije u političkom sustavu, što govori da su ambicije trenutnog predsjednika daleko veće od obnašanja te dužnosti”, kaže Gjenero.