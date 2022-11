ZBOG HRVATSKE ZASTAVE PRESRELI SVATOVE! Mladoženji pištoljem razbili glavu: ‘Policija nas je pitala zašto smo pokazivali zastavu kad smo znali što će biti’

Autor: Dnevno.hr

Na magistralnoj cesti Tuzla-Orašje u mjestu Lončari, Cvijan Cvijanović i Siniša Stevanović presreli su i blokirali svatovsku kolonu koja se kretala iz Brčkog u Domaljevac.

Osim što su prijetili svatovima, otrgnuli su hrvatsku zastavu, te je Stevanović drškom pištolja udario mladoženju u glavu, nakon čega je mladoženja odmah prevezen u Županijsku bolnicu Orašje.

Mladoženja Robert Tomić trebao je proslaviti najsretniji dan koji je za njega i njegovu izabranicu uskoro pretvorio u pravi horor.





Mladoženja: Izvadio je pištolj, repetirao ga i udario me u glavu

Sve se odigralo 30. listopada kada su dvojica mladića srpske nacionalnosti u svom Audiju presreli i zaustavili svatove jer je u njima bila jedna hrvatska zastava.

“Mislio sam da netko zaobilazi kolonu jer svatovi idu malo sporije. Nisam ni slutio što će se dogoditi. Autom su potom popriječili put i tada je krenula agonija. Oteli su zastavu, slomili i stavili u auto. Izašao sam van da vidim o čemu se radi. Tada je Siniša Stevanović izvadio pištolj, repetirao ga i upro u mene. Krenuo sam u samoobranu da maknem pištolj, nakon čega me on tim pištoljem udario u potiljak glave, poslije čega sam pao. Kada sam pao krenuo me udarati nogama.“, ispričao je za portal Dnevnik.ba Robert Tomić.

Kum Ilija: Djeca su plakala, policija nas je pitala zašto smo pokazivali zastavu

Kum mladoženje, Ilija Babić, posvjedočio je što se dogodilo. Dodao je da je razočaran reakcijom policije Republike Srpske.

Rekao je da je kolona zaustavljena te da je vidio Cvijanovića koji je s njim išao u školu. Za Babićem je izašao mladoženja Robert, a Stevanović je izvadio pištolj i napao ga. Ozlijedili su mladoženju i pobjegli. Roberta su odvezli u bolnicu u Orašje.

“Bilo je užasno, ljudi su bili prestrašeni, djeca su plakala. Pozvali smo odmah policiju, a kada su došli policajac nas je pitao, parafraziram, „Zašto ste i pokazivali zastavu kad znate što će biti?“. Odmah smo rekli imena napadača, međutim oni su tek sutra dan otišli na ispitivanje”, rekao je Babić.

Mladoženja dobio potres mozga, ovo nije prvi takav slučaj

Unesrećenom mladoženji je u Županijskoj bolnici u Orašju pružena liječnička pomoć, gdje mu je rana zadobivena od udarca pištoljem zašivena. Ustanovljeno je da je dobio i potres mozga.









Mladenci su se nakon ovog skandaloznog događaja ipak vjenčali. Mladoženja kaže kako nije mogao sudjelovati u cijeloj večernjoj zabavi, zbog bolova, a kum Babić kaže kako je te večeri sve nekako bilo u grču.

Sugovornici svjedoče da ovo nije prvi takav slučaj u mjestu Lončari, a svi se nadaju da će policija odraditi posao i kazniti počinitelje. Napadali su navodno pripadnici skupine „Sveti Georgije“ iz Lončara.