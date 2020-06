Zbog Grka koji kasne s izgradnjom ceste i koronavirusa, rokovi za završetak Pelješkog mosta bit će debelo probijeni

Jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, izgradnja Pelješkog mosta i nove spojne pelješke ceste suočava se s dva velika problema, piše Jutarnji list. Naime, zbog epidemije koronavirusa završetak izgradnje mosta kasnit će najmanje tri mjeseca jer IGH i Invest inženjering, tvrtke koje obavljaju nadzor izgradnje, ne mogu u Kini obaviti kontrolu kvalitete izrade elemenata čelične rasponske konstrukcije mosta, a bez toga elementi ne mogu biti upućeni u Hrvatsku.

Početkom godine u Hrvatsku je stiglo tek 29 elemenata konstrukcije od ukupno njih 165 koliko ih treba biti dopremljeno, a glavna nosiva greda sastavlja se od elemenata koji su sastavljeni od čeličnih limova zavarivanjem. Ti bi se limovi kako bi bili što kvalitetnije napravljeni, trebali variti u Kini. No, veći problem od kašnjena završetka mosta je kašnjenje radova na 18 kilometara dugoj dionici pelješke ceste od Sparagovića do Doli koju gradi grčka kompanija Avax. Grci su na gradilište uvedeni u prosincu 2019. godine, a u ovih šest mjeseci obavljeno je samo krčenje terena na trasi.

Rok za izgradnju dionice je 28 mjeseci, a dobro upućeni u čitav projekt smatraju kako Grci taj rok mogu dosegnuti ako se uozbilje i ozbiljno krenu raditi.

Oni su, naime, do sada su zastoj radova pravdali koronavirusom, iako ta činjenica nije zaustavila Strabag čiji radnici odlično napreduju na prvoj dionici ove ceste od Jadranske magistrale do mosta i od mosta do Sparagovića. Od Grka će se zbog svega toga zatražiti da se ozbiljno prihvate posla, piše Jutarnji, a koji će ponovo, kako stvari stoje, kasniti.