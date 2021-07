ZAVRŠILA JE U BOLNICI! Ana Stavljenić Rukavina pronađena je onesviještena u svojem stanu

Osumnjičene su na to pristale te je prvoosumnjičena 82-godišnjakinja, koristeći informacije koje su joj o dječjoj bolnici bile dostupne kao odgovornoj osobi u jednom njenom tijelu, sastavila program rada i razvoja bolnice kao jedan od uvjeta za javljanje na natječaj, dok je drugoosumnjičena 55-godišnjakinja tu dokumentaciju, zajedno s kandidaturom odabranog kandidata, predala u poslovnicu pošte.

Nadalje je, prije završetka natječaja, a po zahtjevu sada pokojnog gradonačelnika, prvoosumnjičena zatražila od odabranog kandidata za povuče svoju kandidaturu, s obzirom na to da je gradonačelnik odlučio da ipak želi drugog kandidata na čelu dječje bolnice Srebrnjak. I drugom kandidatu je prvoosumnjičena davala savjete i upute vezano uz teme koje će biti predmet razgovora kandidata te je od drugih članova tog tijela tražila da daju svoj glas navedenom kandidatu. Budući da jedna članica tijela nije to željela učiniti, sada pokojni gradonačelnik donio je odluku o njezinom razrješenju i imenovanju drugoosumnjičene kao nove članice tijela koje odlučuje o odabiru ravnatelja dječje bolnice te je na taj način osigurao da potrebna većina članova glasa sukladno njegovim traženjima. Nakon toga, donio je odluku o poništenju natječaja te je, nakon što je izabrao novog kandidata za ravnatelja zdravstvene ustanove, raspisan novi natječaj. Prvoosumnjičena je ponovno poduzimala radnje kako bi novoodabranog kandidata pripremila za razgovor, a prema naloga sada pokojnog gradonačelnika obje su od ostalih članova tijela zatražile da glasaju za odabranog kandidata te je on i izabran ostvarujući tako sva prava na rad i iz rada tog mjesta”, stoji u priopćenju.