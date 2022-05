ZAVRŠILA JE POVORKA ‘HOD ZA ŽIVOT’: Pjevali domoljubne pjesme, zviždali Tomaševiću i poručili: ‘Zalažemo se za demokraciju, ne jednoumlje!’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Inicijativa Hod za život, obitelj i Hrvatsku organizirala je u subotu sedmi po redu Hod za život.

U sklopu Hoda za život sudionici su pod geslom Život je zakon! hodali za zakonsku i svaku drugu zaštitu nerođenog djeteta, njegove majke, oca i cijele obitelji.

Sudionici Hoda za život okupili su se u Zagrebu kod HNK na Trgu Republike Hrvatske, a na samom početku izjavu je odmah dala Željka Markić.





Povorka se kretala centrom grada do Zrinjevca uz pratnju pro life autobusa iz kojeg se puštala glazba. Cijelom rutom pjevale su se domoljubne pjesme poput “Moja domovina”, “92”, “Geni kameni” i slično, a vesela atmosfera nastavila se i na Zrinjevcu.

Zatim su uslijedili govori:

13:15 Duvančić: ‘Želimo zakonski okvir koji će kristalno jasno štititi život bebe Grge’

Prva je govorila članica organizacijskog tima Andrea Duvančić koja je istaknula da je svaki život neprocjenjivo vrijedan te se osvrnula na slučaj Mirele Čavajde.

“Znanost i iskustvo su pokazali da je djetetu potrebna ljubav, prema majci i nerođenom djetetu, ljubav oca i majke, ljubav obitelji, potpora zajednice i cijelog ovog društva i zato smo se okupili kako bismo pokazali tu ljubav. Bolesni ljudi imaju pravo na još veću ljubav. Mi volimo oboje, i majku i dijete te prihvaćamo odgovornost da zakoni štite najslabije u društvu. Želimo zakonski okvir koji će kristalno jasno štititi život bebe Grge i omogućiti svu pomoć njegovoj mami Mireli. Želimo zakonski okvir koji gradi kulturu života”, poručila je Duvančić i na kraju uz ovacije uskliknula “život je zakon”.

Na Zrinjevcu je zapjevao Stjepan Lach koji je poručio da je četvrto dijete u obitelji rođen na carski rez te je iskoristio prigodu da se zahvali se majci.









13:00 Ispovijest majke

Majka četvero djece Tea Bekavac na pozornici je podijelila svoju priču o gubitku djeteta. Naime, u 7. mjesecu trudnoće doznala je da joj beba ima dijagnozu nespojivu sa životom.

“Svijet nam se srušio. Pitali smo se zašto baš mi”, rekla je i istaknula da ni u jednom trenutku nije mislila da treba odlučiti što će jer smatra da na to nema pravo. Djevojčica Rita živjela je dva mjeseca:









“Bili smo uz nju u njenim posljednjim trenucima. Otišla je u miru. Dali smo sve od sebe što smo mogli za nju. Zato ja danas imam mir i živim u miru”, rekla je Bekavac.

12:40 Ginekolog iz KB Sv. Duh: ‘Ne koristim se prizivom savjesti iz nekog hira’

Govorio je ginekolog iz KB Sveti Duh Boris Ujević.

“Kada se susrećem u ordinacijom s trudnicom, susrećem se s majkom i njenim nerođenim djetetom. Kada se koristim prizivom savjesti, moram naglasiti da to nije od jučer nego od 1997. godine. Ne činim to iz nekog hira, već sam to naučio od majke i njezinog nerođenog djeteta. Svoju nastavu pohađam redovito kada se susrećem s majkom i njezinim nerođenim djetetom. I zato, blago vama koji su ovdje došli sa savješću da je život nešto najdragocjenije i da je život zakon”, poručio je.

Okupljeni su zviždali gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog odluke o micanju zastava Hoda za život na gradskim jarbolima.

“Zalažemo se za demokraciju, a ne jednoumlje”, poručila je moderatorica.

12:38 Uživo sa Zrinjevca

12:25 Na Zrinjevcu se okupljenima obratio liječnik s prizivom savjesti

Povorka Hod za život hodala je od HNK kroz Frankopansku, Ilicom do Trga bana Josipa Jelčića, zatim Praškom ulicom do Zrinjevca.

Na Zrinjevcu se okupljenim građanima obratio liječnik koji se koristi prizivom savjesti i majka koja je u 6. mjesecu trudnoće doznala da je njezino nerođeno dijete teško bolesno.

11:59 Andrea Duvančić: Djetetu treba ljubav, okupili smo se da pokažemo ljubav

Članica organizacijskog tima “Hoda za život” Andrea Duvančić rekla je da se ova povorka održava u 11 gradova.

“Za brigu o nerođenom djetetu potrebna je ljubav majke te potpora obitelji, lokalne zajednice i cijelog društva”, istaknula je te dodala da su se zato okupili, kako bi pokazali tu ljubav.

11:40 Markić: ‘Moramo pružiti zaštitu Grgi i njegovoj mami’

Na zagrebački Hod za život stigla je i Željka Markić.

Osvrnula se na slučaj Mirele Čavajde kojoj hrvatsko zdravstvo nije omogućilo prekid trudnoće u visokom stadiju, iako za njeno dijete nijedan liječnik nije dao prognozu spojivu sa životom.

“Grga ima pravo na život, ima pravo svoj život, koliko god da on traje, proživjeti u dostojanstvu, moramo pružiti zaštitu Grgi i njegovoj mami.”

“U okolnostima u kojima imamo saborske zastupnike koji žele da se život nerođenog djeteta može prekinuti do porođaja, da ga se može usmrtito do poroda, potrebno je promijeniti zakon star 45 godina i postaviti novi zakonski okvir na temelju znanosti koja kaže da život počinje začećem. Što se tiče prava na život. Što se tiče gradončelnika, svjetonazori su različiti, ali obveze prema građanima su vrlo jasne. Nametanje jedog svjetonazora se zove jednoumlje i nadam se da se to više neće ponavljati”, rekla je Markić govoreći o odluci gradonačelnika Tomislava Tomaševića da zabrani isticanje zastava Hoda za život jer se ne slaže s takvim pogledom.

11:o5 Uživo: Željka Markić

Organizatori su najavili da će miroljubivim hodom kroz grad radosno i uz pjesmu poslati poruku da je svaki život važan.

Povorka će se uz glazbu koja će se puštati iz autobusa kretati od HNK preko Ilice i Trga bana Josipa Jelačića do Zrinjevca, gdje će građani moći čuti liječnika koji se koristi prizivom savjesti i majku koja je u 6. mjesecu trudnoće doznala da je njezino nerođeno dijete teško bolesno.

11:00 Hod za život u 11 hrvatskih gradova

Više stotina sudionika sedme po redu povorke „Hoda za život“ okupilo se u subotu ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, odakle će krenuti prema Zrinjevcu, uz pozive na zakonsku i svaku drugu zaštitu nerođene djece i njihovi obitelji te na očuvanje prava na priziv savjesti.

Sudionici nose zastave, balone i majice s logom “Hoda za život” i poruke poput: “Zaštitimo najugroženiju manjinu u Hrvatskoj”, “Svako ljudsko biće ima pravo na život”, “Primijetio sam da su svi koji zagovaraju pobačaj već rođeni”, “7 tjedana od začeća zijeva”, “12 tjedana od začeća smije se” i sl.

Ovogodišnji „Hod za život“ održat će se u 11 hrvatskih gradova. Nakon Varaždina, Vinkovaca i Slavonskog Broda, ove je subote na rasporedu Zagreb. U preostale dvije subote u svibnju i dvije subote u lipnju hodat će se u Splitu, Imotskom, Zadru, Pločama, Sisku, Osijeku i Rijeci.

10:30 Okuplja se sve veći broj hodača

Pred HNK pristiže sve veći broj ljudi, vijore se zastave i transparenti. Hodu se priključuju građani različitih dobnih skupina, a većina nosi pro life transparente poput “Život je zakon”, “12 tjedana od začeća: Smije se” i slično.

10:00 Pojavio se pro life autobus

Stigao je i pro life autobus pred HNK iz kojeg se pušta glazba.

9:10 Nema prometa centrom Zagreba, ZET objavio obilazne rute

Zbog održavanja manifestacije Hod za život od 10:30 do 13:30 bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Jurišićevom i Ulicom Franje Račkog, preko Zrinjevca te Frankopanskom i Savskom sjeverno od Vodnikove, javljaju iz ZET-a.

Tramvajske linije prometuju izmijenjenim trasama:

Linija 6: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Sopot

Linija 11: Črnomerec – Ulica Republike Austrije – Jukićeva – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Dubec

Linija 12: Ljubljanica – Ulica grada Vukovara – Držićeva – Šubićeva – Dubrava

Linija 13: Kvaternikov trg – Trg žrtava fašizma – Glavni kolodvor – Vodnikova – Savska – Ulica grada Vukovara – Žitnjak

Linija 14: Zapruđe – Savska – Vodnikova – Glavni Kolodvor – Draškovićeva – Mihaljevac

Linija 17: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj