Završila dramatična akcija spašavanja u Sloveniji: Izvukli ljude iz mračne poplavljene špilje

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nakon velike akcije, spašeno je petero ljudi koji su od subote poslijepodne bili zarobljeni u slovenskoj Križnoj jami. Medicinsko osoblje pregledava njihovo zdravstveno stanje. Spašavanje zarobljenih u špilji izveli su pripadnici Speleospasilačke službe i Jedinice tehničkog ronjenja u sastavu Jedinice za brze intervencije, piše 24ur.com.

Slovenski premijer je odao počast spasiocima i svim ostalim sudionicima složene operacije. Robert Golob im je čestitao na “izuzetno brzoj, koordiniranoj i učinkovitoj akciji spašavanja koja se odvijala u nemogućim uvjetima”.

Foto: Screenshot/HRT

Zarobljeni od subote

Evakuacija petero ljudi koji su od subote poslijepodne zarobljeni u slovenskoj Križnoj jami započelo je oko 14 sati, priopćio je u ponedjeljak zapovjednik slovenske Civilne zaštite Srečko Šestan.

Podsjetimo, tročlana obitelj i dvoje vodiča zarobljeni su u špilji u jugozapadnoj Sloveniji jer nisu mogli izaći nakon naglog porasta podzemnih riječnih tokova koji su poplavili dijelove špilje.

Evakuacija danas poslijepodne: Dosad neviđena akcija spašavanja

“Svi su dobrog zdravlja i na sigurnom mjestu u špilji, ali zarobljeni dok se razina voda u špilji ne spusti”, rekao je za TV Slovenije Sandi Curk, regionalni zapovjednik CZ-a za Notranjsku i Kras. Voditelj intervencije Luka Zakolar dodao je da su oni stabilno te da su na sigurnom, dostavljen im je i grijani šator.

Na Facebook stranici Jamarske reševalne službe objavljena je i snimka ronilaca koji se spremaju za pružanje pomoći i spašavanje.

Procjenjuje se da će ekipi ronilaca trebati tri do četiri sata da dođu do njih. Na terenu je i 50 spasilaca, a Civilna zaštita rekla je da do sad nisu imali ovako velike i teške akcije spašavanja u Križnoj jami.

U špilju se može ući jedino čamcem, a nakon nekoliko stotina metara dubine više nema dnevnog svjetla. Zbog udaljenosti na kojoj su obitelj i vodiči zaglavljeni, otežana je i komunikacija.

Tročlana obitelj s odraslim djetetom i dvoje vodiča krenulo je u subotu u 8 sati u komercijalni obilazak Križne jame u sklopu Udruge ljubitelja Križne jame. Budući da nisu izašli iz špilje u predviđenih 15 sati, dežurni iz udruge se spustio u špilju i uvidio da je voda narasla pa je u 17 sati pokrenuo akciju spašavanja.