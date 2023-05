ZAVRŠENO ROČIŠTE HRVATIMA U ZAMBIJI! Pernar opet opomenut, obrana stisnula policajca: ‘Koji dokaz imate?’

Autor: I.G.

Hrvatski optuženici suočili su se s ispitivanjem svjedoka optužbe u petak na sudu u Zambiji, gdje se vodi postupak protiv njih zbog optužbi za trgovinu ljudima. Troje svjedoka je saslušano tog dana, a suđenje se nastavilo danas ispitivanjem policajca koji je započeo svoje svjedočenje.

Četiri para iz Hrvatske su prošle godine uhićena u Zambiji i optužena za pokušaj trgovine ljudima nakon što su pokušali napustiti zemlju s posvojenom djecom iz Demokratske Republike Kongo. Međutim, djeca su im na kraju oduzeta.

Uz socijalnu radnicu koja je preuzela djecu i službenika imigracije koji ih je uhitio, saslušan je i Pernar, koji je govorio o posrednim saznanjima o slučaju i optuženicima. Sud ga je na prijedlog obrane opomenuo zbog neprimjerenog načina izražavanja, rekao je Hini izvor iz ministarstva.





Na sud su dovedena i djeca kako bi se potvrdio njihov identitet. “Sve četvero djece je zdravo i primjerenog raspoloženja”, rekao je izvor.

Progovorio policajac

Jedini svjedok tužiteljstva koji je direktno teretio Hrvate bio je upravo policajac koji ih je uhitio, no obrana ga je jučer poprilično uzdrmala, jer nije donio nikakve fizičke dokaze za ono što je govorio. Tako je Sakeni rekao kako je Steve Mulija, za kojeg tužiteljstvo tvrdi da je mozak operacije, uzimao po 2040 dolara za svako dijete, da je vidio WhatsApp prepisku njega i jednog od optuženih Hrvata gdje se spominje transakcija, te da su mu u konzulatu DR Konga u Zambiji rekli kako su dokumenti o posvojenju djece krivotvoreni.

No, policajac nije iznio dokaz, odnosno tu prepisku, iako je danas ponovio na suđenju da prepiska postoji.

U unakrsnom ispitivanju, odvjetnik obrane Gideon Kalandanya upitao ga je zašto nije iznio dokaze sudu. Policajac je rekao da je slijedio proceduru jer od njega nije zatraženo da ponudi telefonske zapise koji pokazuju transakcije plaćanja između Hrvata i Stevea Mulije. Kada su policajca upitali postoje li dokazi, rekao je – da.

Iduće ročište u četvrtak

“Koji dokaz imate da su dokumenti o posvojenju krivotvoreni?”, upitao je policajca odvjetnik obrane.

Policajac je odgovorio da nije donio dokaze jer to od njega nije bilo ni zatraženo prema proceduri.









Potom je odvjetnik obrane pitao policajca shvaća li da nedostupnost dokaza na sudu slabi njegovu poziciju svjedoka, na što je on odgovorio da shvaća.

“Možete li potvrditi da do danas vlasti DR Konga nisu podnijele nikakav zahtjev da im se djeca vrate?”, upitao je odvjetnik obrane policajca, na što je on potvrdio da je to točno, piše Jutarnji list.

Iduće ročište, kako javlja HRT, na rasporedu je u četvrtak.