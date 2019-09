Završen sastanak Vlade i sindikata! ‘Više-manje smo se dogovorili da ćemo se dogovoriti’

Autor: Dnevno

Završen je današnji sastanak u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava između sindikata i poslodavaca o izmjenama šest zakona kojima se želi regulirati mogućnost ostanka u svijetu rada i nakon 65. godine.

“Smatramo da smo postigli kvalitetne promjene zakona. Manje-više smo se usuglasili da ćemo se i kroz nekoliko dana ponovno vidjeti na bilateralnim sastancima i raspraviti sve prijedloge. Generalni prijedlozi su stimulacija dužeg ostanka u svijetu rada, iz tog razloga mijenjamo zakonsku regulativu da se radnici do 68. godine zadrže u svijetu rada. Potičemo adekvatnije mirovine, kazao je ministar Josip Aladrović

“Prezentirali smo predložene izmjene Zakona o mirovinskom osiguranju i Zakona o radu, odnosno šest zakona u domeni radnog zakonodavstva”, pojasnio je Aladrović te dodao kako će zakoni već danas krenuti u javnu raspravu te će se kroz 14 dana vidjeti postoji li još mogućnosti za daljnjim unaprijeđenjem propisa. “Mi kao Vlada smo se vrlo jasno odredili koji su naši ciljevi i stavovi i kako smatramo da možemo dugoročno omogućiti da sustavi budu kvalitetni i održivi na zadovoljstvo svih građana Hrvatske, stoga smo takav prijedlog i napravili. Naravno pričekati ćemo prijedloge sindikata i poslodavaca, naglasio je Aladrović.

Dodao je kako smatra da su postigli kvalitetne prijedloge Zakona kojim će obuhvatiti cijeli sustav te će ga učiniti dugoročno kvalitetnim i održivim. Tvrdi i kako statička procjena učinka Zakona o mirovinskom sustavu i dalje stoji te će državni proračun koštati 45 milijardi kuna. “Što se tiče Zakona o mirovinskom osiguranju zapravo se prihvaćaju samo izmjene koje su bile dio referendumskog pitanja, a što se tiče Zakona o radu mijenjalo se u pravilu po jedan dva ili tri članka u svakom od navedenih šest zakona. To su blage izmjene u smjeru normativne djelatnosti”, ustvrdio je Aladrović.

Nakon javne rasprave zakonske će izmjene, najavio je ministar, u hitnu saborsku proceduru. Na novinarsko pitanje jesu li poslodavci bili zadovoljni pregovorima i predstavljaju li im problem otpremnine ministar Aladrović je izbjegao konkretan odgovor. “Recimo da je jedan od problema problem otpremnina u ovom pitanju, no Zakon o radu definira puno šire radno zakonodavstvo tako da se mi ne bi ograničavali samo na ovaj dio”, poručio je Aladrović.





Objasnio je i tko će moći raditi do 68. godine te na koji način će se to radnicima i omogućiti. “To će se odnositi na sve radnike. Ukoliko poslodavac nije zadovoljan s radnikom ima druge institute da mu se eventualno zahvali. Ako poslodavac ima potrebe za tim radnikom, dakle u tom slučaju mogućnost ostanka u svijetu rada traje do 68. godine, ili ako se drugačije dogovore, zaključio je Aladrović.