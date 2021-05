ZAVJET ŠUTNJE U SRCU SLAVONIJE! Anušić je Plenkoviću sve sasuo u lice: Na sastanku se spominjali Škoro i Penava

Autor: Iva Međugorac

Zategnuti odnosi, kritike i prozivke posljednjih nekoliko tjedana obilježili su odnos između premijera Andreja Plenkovića i osječko-baranjskog župana Ivana Anušića.

No, bez obzira na to što se Anušić usudio komentirati vodstvo svoje stranke pozivajući za zaokret HDZ-ove politike, pa i na promišljanja o koaliciji sa SDSS-om radi čega ga je stranački šef prekorio, Plenković se zaputio u Anušićevu Slavoniju, u kojoj je HDZ ostvario i više nego respektabilan rezultat u prvom krugu lokalnih izbora.

Osim što je Anušić bez puno muke na županijskoj razini pobjedu odnio već u prvom krugu izbora, HDZ u Osijeku ima povijesnu priliku za preuzimanje vlasti na gradskoj razini pa je to ujedno i bio jedan od motiva Plenkovićeva posjeta svojem stranačkom potpredsjedniku koji je uzeo ozbiljan zamah.

Teško je u slavonskoj organizaciji vladajuće stranke pronaći nekoga tko je kritički nastrojen prema Anušiću. Štoviše mnogi tvrde kako je uspjeh mladog Ivana Radića u Osijeku dobrim dijelom zasluga župana koji je uspio presložiti i konsolidirati stranku te mobilizirati članstvo koje upravo u Anušićevoj retorici razaznaje sve ono što bi HDZ na duge staze trebao biti. Osječki je župan bivši pravaš, hrvatski branitelj i umjereni konzervativac koji je bez dlake na jeziku na zagrebačkim lokalnim izborima dao potporu Domovinskom pokretu i Miroslavu Škori. Da je sklon tim nešto konzervativnijim strujama dalo se naslutiti i nakon kritika koje je uputio na račun svojeg vukovarsko-srijemskog kolege Marija Banožića u čijoj se županiji HDZ za prevlast bori u drugom krugu izbora.

Kritike su to koje nisu najbolje sjele premijeru Plenkoviću baš kao što mu trenutno baš i ne sjeda ne samo Anušićeva retorika, već i njegov nagli uzlet i popularnost koja je kako za sada stvari stoje neupitna. Upućeni svjedoče kako njih dvojica zaista posljednjih mjeseci teško pronalaze zajednički jezik, jer za razliku od drugih HDZ-ovaca Anušić prema Plenkoviću pokazuje otpor i izražava ono što misli, svoje je mišljenje izrazio i sada kada je predsjednik Vlade stigao u njegov kraj.

Premda u HDZ-u po tom pitanju vlada svojevrsni zavjet šutnje te nerado progovaraju o odnosi predsjednika i potpredsjednika svoje stranke, priznaju kako je ovo slavonsko druženje tek dio formalnosti i prikaz za medije, dok se u pozadini odvijaju daleko burnije polemike. Navodno se i na ovom posljednjem susretu Anušić premijeru pohvalio svojim uspjehom na županijskoj razini, upozorio ga je na neizvjesnu situaciju u vukovarskoj županiji pa i u samom gradu Vukovaru gdje izbore vrlo vjerojatno dobiva aktualni gradonačelnik Ivan Penava pa mu je baš na tom primjeru pokušao objasniti zašto stranka mora promisliti o svojim daljnjim političkim koracima pa i o potpori Škori u Zagrebu.

Nisu te riječi premijeru Plenkoviću najbolje sjele, no kako je bio na gostujućem terenu tako je sugestije odlučio prehodati, znajući da je ipak on taj koji bira smjer u kojem će voditi stranačku politiku. Smjer je to koji se i u HDZ-u sve teže prima na plodno tlo pa se stoga po stranačkim kuloarima već sada počinje govoriti o Anušićevoj probuđenoj slavonskoj struji, iz koje bi mogle krenuti promjene na čelu stranke, i to promjene koje bi u dogledno vrijeme mogle prerasti u konkretnu revoluciji.