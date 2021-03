Zavirite u prognozu i otkrijte hoćete li ovaj tjedan kave na terasama ispijati u debelim jaknama!

Autor: Maja Štefanac

Nakon natprosječno toplih dana, ponovno smo se suočili sa hladnim zubatim suncem. Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna, te hoćemo li na terasama sjediti bez jakni otkrit ćemo u nastavku teksta.

“U kontinentalnom dijelu Hrvatske u utorak i srijedu biti će uglavnom sunčanu i vedro uz malu naoblaku. Također, povremena se naoblaka očekuje u Lici i Gorskom Kotaru. Temperature će se kretati između između 10 i 12 stupnjeva Celzija danju, u gorskim krajevima i nešto malo niže, dok će jutro i dalje biti hladno s temperaturom od -3 do 1 stupanj, a u gorskim krajevima koji stupanj niže”, priča nam meteorolog Nebojša Subanović i dodaje kako će sunčano biti i na sjevernom Jadranu s temperaturama između 11 i 14 stupnjeva. U Dalmaciji će pak biti pretežito oblačno povremeno uz kišu, a na južnom djelu i pljuskove, no krajem srijede vrijeme će se poboljšati i doći će do razvedravanja.

Porast naoblake

U kopnenom djelu Hrvatske u četvrtak možemo očekivati porast naoblake, a temperature će biti do 15 stupnjeva Celzija, dok će u Lici i gorskom Kotaru biti za koji stupanj niže, nastavlja meteorolog i ističe kako će sunce provirivati samo u Dalmaciji.

“U petak će biti vrlo promjenjivo do pretežito oblačno uz povremenu kišu, a neće izostati niti pljuskovi. U kontinentalnom djelu temperature će biti između 9 i 13, a u Slavoniji će biti možda za stupanj više. U Gorskom Kotaru i Lici u petak će biti osjetno hladnije. Kiša se može očekivati na sjevernom Jadranu sa temperaturom između 10 i 14 stupnjeva, dok će na Dalmaciji i dalje ostati suho”.









Izgledi vremena za vikend

Budući da je vikend još daleko iza nas vrijeme se naravno sa sigurnošću ne može točno prognozirati, no možemo reći da će se u subotu u kontinentalnom dijelu zadržati vrlo promjenjivo vrijeme uz kišu koja može biti obilnija, ali ostaje relativno toplo, tako da će dnevne temperature biti od 13 na zapadu do 16 stupnjeva Celzija na istoku. Na Jadranu se očekuje vrlo slično vrijeme kao i u unutrašnjosti, jedino će u Dalmaciji biti možda malo kiše.

U nedjelju vrijeme i dalje ostaje promjenjivo, dok je ponegdje moguća i kiša, a najviše dnevne temperature u cijeloj zemlji biti će između 11 i 15 stupnjeva.