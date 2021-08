ZAVIRITE U IMUĆNU OBITELJ ŠKORINE TAJNICE! Mama je ispekla zanat kod legende: Život u raju, daleko od svega!

Autor: Iva Međugorac

Da sukobi u Domovinskom pokretu nisu eskalirali, Nikolina Brajković ostala bi nepoznata tajnica, no otkako okršaji u stranci koju je donedavno vodio Miroslav Škoro pune medijske stupce, i ova plavokosa djevojka stigla je u fokus javnosti. Slijedom toga raspravlja se o njezinim odnosima sa šefom Mirom, ali i s donedavnim tajnikom Žepinom, a predmet rasprava su i stranačke financije te navodni pokloni koji su kupovani ovoj tajanstvenoj djevojci.

Prvi red do mora

Dama je ovo koja se i bez Domovinskog pokreta ima čime pohvaliti. Naime, u prvom redu do mora, u srcu Betine nalaze se apartmani “Marinero”, gdje su kao domaćice navedene Mare i Nikolina Brajković. Luksuzne apartmane u ulici Obala Petra Krešimira IV. moguće je pronaći na Bookingu, kao i fotografije objekta koji bi se mogao okarakterizirati kao luksuzan.

Objekt se nalazi na ugodnom i mirnom mjestu nedaleko od plaže, no ako vam se ne da brčkati u moru, osvježenje od ljetnih vrućina možete pronaći u bazenu koji se nalazi u sklopu objekta. Osim bazena, u sklopu objekta nalazi se i restoran “Marinero” u kojem se nude odlična mesna jela, ali dakako i morski specijaliteti od ribe i rakova, sve do školjki, u ponudi su i razne salate, vina, te neizostavni deserti.

“‘Marinero’ je obiteljski turističko ugostiteljski obrt koji postoji već od 2000. godine. Obitelj se bavi još maslinarstvom, voćarstvom i poljoprivredom. U našoj obitelji nalaze se i kapetani i kalafati (brodograditelji drvenih brodova), tako da možemo mnogo pomoći svojim gostima i oko toga. Okolicu našeg objekta krase i dva manja brodogradilišta malih tradicionalnih brodova – Betinska gajeta, crkva sv. Frane s impozantnim zvonikom, Muzej brodogradnje, kao i trajna instalacija muzeja na otvorenom”, stoji u opisu apartmana gdje se objašnjava kako je Betina mirno mjesto koje odlikuje netaknuta priroda i očuvan stari dio s uskim, kamenim ulicama.

Tajnica Brajković prema pisanju medija od Škore je mlađa tridesetak godina, a ako je suditi po tim napisima, doktor Miro na nju je peglao stranačku karticu. Premda i ona i Škoro te napise demantiraju i nazivaju podmetanjima, javnost su uspjeli zaintrigirati.

Upućeni svjedoče da je Nikolinina majka Mare vrsna kuharica koja zapravo i vodi obiteljski restoran, a iskustvo je stjecala surađujući s legendarnim jugoslavenskim kuharom Stevom Karapandžom. Zanimljivo je napomenuti da je kao vlasnica objekata u sklopu kojih se gostima nudi najam apartmana upisana stanovita Edita Stojiljković iz Betine, dok je Nikolinina majka navedena kao vlasnica restorana “Marinero”.

Oni koji poznaju ovu obitelj tvrde da majka i kći uspješno vode obiteljski biznis, a apartmane iznajmljuju godinama, odnosno još od 2012. g., a na Bookingu imaju prilično visoku ocjenu. Je li se i Nikolina nakon medijskih napisa o svojim odnosima sa Škorom odlučila odmoriti u svojim apartmanima i uživati uz more, nije poznato, no zato je poznato da je Škorina politička karijera na klimavim nogama.

Škoro je izašao iz Domovinskog pokreta, a to pak znači da bi mogao ostati i bez pozicije potpredsjednika Sabora. Oni koji poznaju Škoru tvrde da on od svoje karijere tek sada ne misli odustati te da je spreman za još ozbiljnije političke angažmane, pa moguće i na to da osnuje svoju, novu stranku u kojoj bi mu se pridružile kolege iz Domovinskog pokreta koji mu još nisu okrenule leđa.









Hoće li mu se u novoj stranci ako je osnuje pridružiti i mlađahna tajnica, također je nepoznanica, njezina je sudbina u Domovinskom pokretu, koji je već napustila Škorina sestra Vesna Vučemilović, upitna, no vjerojatno će savjete potražiti i kod svojeg iskusnog šefa Škore s kojim se nerijetko sastajala po zagrebačkim restoranima, pa su tako primjerice bili česti gosti restorana u sklopu hotela “AS” na zagrebačkom Zelengaju.

Imućna obitelj

Oni koji Nikolinu dobro poznaju šokirani su napisima o peglanju kartice, jer tvrde da njoj to nije potrebno jer dolazi iz imućne obitelji iz Betine s otoka Murtera. Školovala se na Vernu od 2014. do 2018., prilično skupom privatnom sveučilištu nakon kojega je školovanje nastavila na magisteriju na temu međunarodnog marketinga na Sveučilištu Coventry u Engleskoj.

Od 2016. do 2018. radila je kao asistentica lokalnog šefa turističke zajednice u Betini. U veljači ove godine izabrana je za članicu Nacionalne zaklade Domovinskog pokreta u kojem je bila i formalno zaposlena, a u Sabor dolazi sa Škorom za kojega je radila pro bono kao njegova osobna asistentica.

Što je točno radila i u čemu je asistirala Škori, pitanje je oko kojega se također lome koplja između bivšeg predsjednika i aktualnog stranačkog rukovodstva. Bezbroj nelogičnosti i cijeli niz oprečnih izjava daju naslutiti da se iza ove priče krije još mnogo nerazriješenih odnosa i okolnosti, ali što god da se događalo, Brajković očigledno za svoju egzistenciju i budućnost ne mora strahovati. Luksuzni apartmani s bazenom i pratećim restoranom mjesto su na koje se uvijek može vratiti.