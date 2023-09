Zavadlav iznio obranu, spominje vampire: ‘Ja sam vojnik poslan prije 150 godina na tajnu misiju’

Autor: I.G.

Filip Zavadlav (27), optužen za trostruko ubojstvo koje je potreslo Split prije tri i pol godine, prvi put je iznio svoju obranu na Županijskom sudu. U svom izlaganju, Zavadlav je negirao ubojstva koja mu se stavljaju na teret.

“Nisam ubojica, to su mediji od mene napravili. Ja sam samo tamo šetao. Meni treba dati Nobelovu nagradu za mir”, izjavio je optuženi Zavadlav.

Nije otkrivao detalje

Zavadlav je odbio dati ikakve detalje vezane uz konkretni događaj te se u svojoj obrani rasplinuo na stvari koje nisu bile povezane sa postupkom. Odbio je odgovarati na pitanja sudskog vijeća, zamjenika županijskog državnog odvjetnika i svog branitelja.

U svom polusatnom izlaganju više je puta spominjao glasove u glavi i momke koji ga progone.

“Htjeli su me ubiti. Znali su gdje živim ja i moja obitelj pa sam pokušao pronaći stan na novoj lokaciji. Dulje vrijeme živio sam u velikom strahu. Koji put osjećao bih kako ću propasti kroz krevet. Mislio sam u hodu riješiti problem i da će proći ako se bavim fizičkom aktivnošću. Odlazak doktoru nije mi se činio kao prihvatljiva opcija. Bio sam protiv tableta.

Jednom sam zalutao i zaboravio gdje sam parkirao. Nisam znao tko je dobio predsjedničke izbore. Panično sam ušao u autobus, vozač mi je rekao da se s dolarima ne može kupiti karta. Išao sam na šišanje računajući da će glasovi prestati, ali frizura nije valjala. Tražio sam društvo jer bi tada glasovi bili manje invazivni. Kada bih se družio s ljudima, osjećao bih se sigurnije”, naveo je Zavadlav.

“Vidio sam vampire, neprijateljske vojnike na konjima…”

Imao je pravu maniju proganjanja, tvrdi. Bio je uvjeren, kaže, da ga žele otrovati pa više ništa nije jeo osim meda koji je uzimao u Solinu. Prestao je gledati i televiziju, tvrdi i da ga je jedna žena začarala.









“Netko mi je postavio skrivene mikrokamere u sobu. Kroz prozor sam čuo glasove kako drugi spletkare i planiraju da me otruju. Osobe na televiziji emitirale su posebne pokrete koji imaju značenje za mene. Tako su mi prijetili partneri bivše djevojke, a čuo sam i glas bake koja me nagovarala na suicid. U zatvoru ni dan danas ne gledam TV jer voditelji gestikuliraju prema meni. Najprije sam čuo glasove koje sam poznavao, a onda i glasove koje ne poznajem. Nisam ih htio poslušati.

Cijeli svijet se urotio protiv mene iz ljubomore. Htjeli su me otrovati pa više ništa nisam jeo osim meda provjerenog pčelara iz Solina. Mislio sam da će mi od meda biti bolje. Šetao sam noću po Marjanu računajući da ću izbjeći sudbini, čak sam se i kupao noću ne bi li mi bilo bolje. Osjećao sam strah od straha. Ljudi bi se distancirali od mene kada bi čuli moja razmišljanja.

Nisam mogao zaspati kada bih legao. Vidio bih bljeskove i vampire, a preko dana ratna zbivanja i neprijateljske vojnike na konjima kako me napadaju. Sugerirali su mi da idem kod doktora. Shvatio sam da sam vojnik koji je prije 150 godina poslan na tajnu misiju. Sprječavao sam globalni sukob da svijet pretvorim u bolje mjesto. I dalje mislim da će se dogoditi velika katastrofa. Bilo mi je bolje kada bih razgovarao sam sa sobom. Djevojka me začarala pod optužbom da sam je prevario, a ja sam došao do zaključka da sam božji čarobnjak”, kazao je Zavadlav.









“Mislim da moja doktorica ima psihičkih problema”

Požalio se kako je izgubio radnu sposobnost, djevojku i prijatelje.

“Mislio sam da sam proklet i da me žele spriječiti u tajnoj misiji koja mi je povjerena. Otišao sam do obiteljske doktorice koja mi je dala tablete koje su bile posebno otrovane za mene. Mislim da ona ima psihičkih problema. Cijeli svijet se urotio protiv mene s doktorima. U zatvorskoj bolnici sam bio žrtva nesavjesnog liječenja. Krivotvore nalaze i iznuđuju iskaze, a tamo radi i doktor koji je ubio vlastitu ženu.

Sada se osjećam bolje u zatvoru. Ne trebaju mi tablete. Pretvaram se da ih popijem, a bacim ih u WC. Po zatvoru sam se morao i tući sa zatvorenicima koji su bili bliski s ove tri crkotine”, kazao je Zavadlav.

Suđenje se nastavilo izjavom stalnog sudskog vještaka patologa dr. Antonia Alujevića koji je iznio svoje stručno mišljenje o mogućnosti preživljavanja osoba koje su bile pogođene hicima iz kalašnjikova da su brže dobile medicinsku pomoć.

Rasprava je prekinuta te je naloženo njegovo psihijatrijsko vještačenje, koje je do sada nad njim provedeno više puta. Odmah u prvim vještačenjima nakon uhićenja su psihijatri procijenili da je prilikom trostrukog ubojstva bio bitno smanjeno ubrojiv što znači da je raspravno sposoban.

Raspravno nesposobne su samo neubrojive osobe tj. osobe koje boluju od duševne bolesti. Nakon zločina Filip Zavadlav je razvio disocijativni poremećaj, utvrdili su.

Novi odvjetnik

Filipa Zavadlava, koji je u međuvremenu promijenio četiri odvjetnika, sada po službenoj dužnosti zastupa odvjetnik Toni Vukičević, stručnjak s iskustvom u slučajevima teških krvnih delikata.

Podsjetimo, optuženi Zavadlav je na prvom suđenju proglašen krivim i osuđen na 40 godina zatvora zbog ubojstava Jurice Torlaka, Marina Bobana i Marina Ožića Paića koje je počinio u siječnju 2020. godine. Visoki kazneni sud je u rujnu prošle godine djelomično ukinuo presudu, potvrdivši krivicu za nelegalno nabavljanje automatske puške i pucanje po ulici, prenosi Slobodna Dalmacija.