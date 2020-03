‘ZATVORITE HRVATSKU’! Hrvatska liječnica u Milanu: Potrebne su najstrože mjere, nemojte izgubiti sve!

Autor: Dnevno

Hrvatska liječnica prof.dr. Vanesa Gregorc iz Milana je suradnica talijanskog ministarstva zdravstva koja navodi kako je bolje da se “zatvori Hrvatska” nego se mjesecima boriti protiv virusa, piše Zadarski.hr.

“Kada se u Italiji pojavio prvi pacijent zaražen koronavirusom u mjestu Codogno-Lodi, mislili smo, odnosno imali smo iluziju da ćemo uspjeti naći nultog pacijenta i da ćemo zarazu brzo suzbiti. No, već nakon nekoliko dana, kada su se počeli pojavljivati i drugi slučajevi zaraze, shvatili smo da to neće biti moguće i da u Italiji imamo puno žarišta”, navodi Hrvatica iz Milana.

“Zbog toga mi u Italiji sada pokušavamo usporiti epidemiju, a sve iz jednostavnog razloga – nijedan mediciniski sustav na svijetu ne može u tako kratkom vremenu podnijeti toliku potrebu za intenzivnom njegom kolika je sada u Italiji. Zbog toga guverner Lombardije zahtijeva uvođenje još strožih mjera”, dodaje Gregorc.

Gregorc navodi da ako uspiju usporiti epidemiju, da će Italija izdržati. No, ukoliko u idućih nekoliko dana ne uspiju usporiti širenje zaraze, intenzivne njege u Lombardiji neće izdržati pritisak dulje od deset dana.

Jučer je do 12.30 sati bilo zaraženo oko 12.500 osoba, dok ih je 827 preminulo. Postotak smrtnosti, dijeleći ta dva broja, iznosi 6.6 posto, što je izuzetno puno. “No, to je brojka, odnosno postotak, samo za one kojima smo napravili briseve . S obzirom da je brojka zaraženih zasigurno veća, jer ima mnogo onih koji su zaraženi, a da to i ne znaju jer nemaju simptome bolesti, ukupni postotak umrlih na kraju će biti dosta manji”, ističe Gregorec.

Otegnuta okolnost, kako kaže, je bila činjenica što su liječnici o bolesti “učili u hodu“. “Iz Kine nismo dobivali nikakve ili gotovo nikakve informacije. Da je situacija u Kini kritična, ostatak svijeta je jako kasno saznao (prvi slučaj u Kini bio je 8. prosinca 2019. godine, a tek se ozbiljnost situacija shvatila sredinom siječnja 2020.)”, rekla je. Dodaje i kako su u Italiji jako kasno shvatili protiv čega se bore, odnosno nisu znali da je inkubacija jako duga kao ni da je prijenos s osobe na osobu jako visok i da su upale pluća teže manifestacije bolesti.

Pušači, oprez

“Mi smo prvi put na MSCT uređajima vidjeli kakva su pluća oboljelih od koronavirusa. Slike su jako zabrinjavajuće. Taj koronavirus čini da kisik uopće ne može prodrijeti u pluća i onda se pacijente mora stavljati na mehaničku ventilaciju. Ja ne znam kako će pušači to izdržati, ako se zaraze “, pita se Gregorc.

Nitko nije imun na koronavirus. “To je istina, nitko nije imun i nitko nije zaštićen. Ipak, najugroženiji su stariji ljudi, ali i kod onih mlađih može se stvoriti loša klinička slika”, navodi Gregorec. ” Ipak, valja naglasiti kako će manji broj mlađih ljudi imati težu kliničku sliku. Nju, prema sadašnjim pokazateljima, “stvori” 10 posto pacijenata “, naglašava.

Zadovoljna reakcijom talijanskih bolnica

“Vi to ne možete vjerovati. U samo nekoliko sati se od običnih bolničkih odjela uređivalo zarazne odjele ili intenzivne njege. U bolnicama više ne postoje liječnici po specijalizacijama, svi mi postajemo infektolozi. Odgovornost medicinskog kadra je golema i svi daju sve od sebe da pomognu u ovim teškim trenucima”, rekla je.

“I ostali dijelovi društva žele pomoći. Mnoge tvrtke i privatne osobe žele donirati novac i dati prijeko potrebna sredstva za normalno funkcioniranje zdravstvenog sustava”, ističe.

“Ne trebam medijsku eksponiranost”

“Ja ne trebam medijsku eksponiranost. No, nisam mogla dopustiti da kao kći, majka i liječnica ne prenesem ljudima što se događa u Italiji i da ne pomognem svojoj Hrvatskoj. U ovim trenucima moramo ljudima dati neku sigurnost, moramo pomoći onima koji su u panici i smiriti ih. Isto tako, moramo onima koji sve ovo ne shvaćaju ozbiljno, već lakonski odmahuju rukama, pojasniti kako bi shvatili što se događa”, navodi te dodaje kako je, po njezinom mišljenju, dobra stvar što je u Istri Krizni stožer zatvorio škole i fakultete.

Bolje uvesti nastrože moguće mjere kretanja u Hrvatskoj

“Imamo li u ovom trenutku u Hrvatskoj nadzor nad svim osobama koje su zaražene koronavirusom, vidjeti će se kroz 10 do 14 dana. Mislim kako ne možemo biti baš sigurni da taj nadzor Hrvatska ima jer mnoge od zaraženih osoba nemaju simptome“, rekla je.

“Moje je osobno mišljenje kako je sada možda bolje uvesti najstrože moguće mjere kretanja u Hrvatskoj, zatvoriti sve, kao što je to uradila Italija, i živjeti u tim uvjetima mjesec dana, nego izgubiti cjelokupnu turističku sezonu i mjesecima se boriti protiv koronavirusa”, dodaje.

“Slušajte Krizni stožer, oni imaju najbolji uvid u situaciju u Hrvatskoj i znaju koje su mjere potrebne i kada”, poručuje Gregorc hrvatskim građanima.