ZATVORENIK ANTE ŠVERCAO U ZATVOR! Znojio se kao lud, momci vole 18 plus: ‘Stavio sam sve u gaće, to mi je bila greška’

Autor: N.K

Nedavno je Hrvatsku obišla vijest kako se protiv majke Amira Mafalanija koji je sudjelovao u ubojstvu Ive Pukanića, vodi istraga zbog sumnje da je u zatvor krijumčarila nedopuštene stvari za neke okorjele kriminalce.

Bivši zatvorenik koji je želio ostati anoniman za Dnevnik je ispričao kako se u njegovo vrijeme švercalo.

U svojoj zatvoreničkoj karijeri koja je trajala 11 godina prošao je kroz Remetinec, Lepoglavu i Glinu.

“Sakrio sam u gaće”

“Čovjek me zamolio da prebacim mobitel i steroide. Ja sam to nosio i mislio sam da cijeli svijet gleda u mene”, rekao je i objasnio kako je sve to stavio u gaće.

“To je prva greška, jer svatko očekuje da ako se šverca običan laik stavlja u gaće”, dodaje, ali i otkriva da mu je to taj put prošlo. “Sto puta sam se oznojio u tih 500 metara”, kaže pa zaključuje da je dobio 200 eura za to.

“Svaka roba ima kupca”

“Traži se od telefona do droge, muzike, mp3 playera, porno uradaka, svaka roba ovdje ima svoga kupca. Porno film je 50 eura, 350 kuna, to je jako isplativo, malo je i lako ga je staviti među druge CD-e. Ljudi najviše to rade da učine život zanimljivijim da svaki dan nije jednoličan, nego da se uvijek nešto dešava”, govori.

Zatvorenik službeno može primiti jedan paket mjesečno, u njemu mogu biti roba, knjige, olovke, cigarete. Smije primati pisma koja se kao i paketi pregledavaju. Smije telefonirati deset minuta na tjedan o svom trošku, obitelj ga može posjetiti dva puta na mjesec te blagdanima. Mogu gledati i filmove, ali samo originalne.

“Mićo je prodavao satove i bio u minusu”

“Sve se to radi da vam dan brže prođe. Na primjer bio je Mićo. On je trgovao satovima, ali u minusu i kad bi ga pitali zašto to radi on bi rekao da dok on ispregovara s budalama vrijeme prođe, a većina ih se navuče na terapije on nije htio”, rekao je.









Zarađivao kao “odvjetnik”

I u zatvoru treba imati za život, tako je on radio u zatvorskoj kuhinji, za oko 350 kuna na mjesec.

Dodatno je zarađivao masirajući, ako je zdravlje bilo u pitanju nije kaže naplaćivao, inače je masaža stajala 30 do 50 kuna, no više je dobivao za tzv. usluge odvjetnika.

“Preko 3000 kuna mjesečno. Kad ti ja složim pismo zemlja plače. Dopisi sudu, imao sam veliki postotak odobrenja pa sam bio tražen”, navodi.