ZATRESLO SE ZAGREBAČKO PODRUČJE! Epicentar 10 kilometara od glavnog grada: ‘Streslo, nadglasao je usisavač!’

Novi potres pogodio je u subotu poslijepodne zagrebačko područje.

Naime, potres se dogodio nešto prije 16 sati, a bio je jačine 1,4 prema Richterovoj skali.

Epicentar je bio kod Jastrebarskog, odnosno deset kilometara od tog grada te 29 kilometara od Zagreba.

Na stranici EMSC koja bilježi potrese, svjedoci su komentirali osjećaj koji je izazvao kod njih, pa je jedan napisao:

“Streslo, nadglasao je usisavač”, dok je drugi dodao: “Buka, pa lagana trešnja”

#Earthquake (#potres) possibly felt 1 min ago in #Zagreb #Croatia. Felt it? See https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/q5vqKWHRgB

— EMSC (@LastQuake) November 27, 2021