ZATRESLO KOD ZADRA: Zadrane zaljuljao potres magnitude 3.0 po Richteru, epicentar je bio 12 kilometara sjeverozapadno u moru

U ponedjeljak oko 20 sati i 45 minute na području Zadra osjetio se potres.

Seizmografi Seizmološke službe zabilježili su slab potres s epicentrom 12 km sjeverozapadno od Zadra. Magnituda potresa iznosila je 3.0 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV stupnja EMS ljestvice.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.0 in Adriatic Sea 40 min ago pic.twitter.com/ywIKwHHuMS

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2021