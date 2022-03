ZATRESLO IZ MORSKIH DUBINA: Potres kod Filipina, EMSC javlja procjene magnitude

Na području Filipina je u 22:05 sati zabilježen potres magnitude 6.4.

EMSC navodi da je epicentar bio na dubini od 10 kilometara te 77 kilometara udaljen od grada Lubanga.

Indeed 2 significant earthquake 4 min of each other. Fortunately no damage expected for both. Stay safe https://t.co/ROK0YiuOgs

— EMSC (@LastQuake) March 13, 2022