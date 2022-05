ZATRESLA SE SRBIJA! Potres pogodio jug zemlje, podrhtavanje je trajalo nekoliko sekundi

Prilično jak potres pogodio je Srbiju u utorak navečer.

Kako navode izvješća, najviše se osjetio na jugu Srbije.

Prema izveštajima postaja koje mjere jačinu potresa, epicentar je bio na oko 20 kilometara od Kruševca.

Prema informacijama Seizmološkog zavoda Srbije, riječ je o potresu od 3,9 po Rihterovoj skali.

#Earthquake (#земљотрес) possibly felt 34 sec ago in #Serbia. Felt it? Tell us via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/tRBJcEpnjk

— EMSC (@LastQuake) May 10, 2022