Zatresla se obala Italije: ‘Krevet mi se tresao’

Potres magnitude 4 stupnja po Richteru pogodio je Italiju.

Kako javlja EMSC, epicentar potresa bilo je na dubini od 10 kilometara, na području 69 kilometara sjeveroistočno od grada Rimini.

Istočna obala Italije zatresla se u 16.36 sati.

Najčešći komentari koje su objavili Talijani nedaleko od epicentra bili su: “Krevet mi se tresao nekoliko sekundi”.

#Earthquake (#terremoto) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.0 || 66 km E of #Rimini (#Italy) || 3 min ago (local time 16:36:23). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BM3EgSprWF

— EMSC (@LastQuake) September 8, 2023