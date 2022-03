‘ZATEKLI STE ME’, KERUM U RADNOM ODIJELU OPRAO PULJKA! Ima poruku za građane: ‘Ja ne ležim nikako, rad mi je u krvi’

Autor: N.K

Aktualni gradonačelnik Splita Ivica Puljak i njegov kompromitirani zamjenik Bojan Ivošević najavili su da će podnijeti ostavke kako bi ponovno na izborima potvrdili svoj legitimitet budući da je protiv Ivoševića podignuta optužnica zbog prijetnji novinarki.

Svoju priliku u novonastalom košmaru vidi bivši gradonačelnik Željko Kerum kojeg su i na prethodnim izborima mnogi zazivali poručujući da je on čovjek koji manje priča, a više radi.

Kako kaže za N1 televiziju, kandidirat će se za gradonačelnika ukoliko dođe do novih izbora, iako nije siguran da će Puljak i Ivošević doista podnijeti ostavke.

“Drži ga u šaci”

“Upitno je jel on već dao ostavku, ali ako to priča, onda je trebao to potpisati, ažurirati i ići na nove izbore. Grad Split je u stagnaciji i ništa se ne radi. Ako je odlučio dati ostavku, treba otići, a on sad nešto mulja i špekulira. To je neka špekulantska igra. Mogao je vladati gradom kako je htio jer ima većinu u Vijeću. Jasno je da ga zamjenik drži u šaci. To je neka njihova igra. Jedino on i njegov zamjenik znaju kakve su to sve igre.

Nema nikakve logike da daju ostavku i onda idu opet na nove izbore. Smatram da sam ja najbolji kandidat. Splićani ne žele više eksperimente i znaju da sam najbolji. Ja ne ležim nikako, rad mi je u krvi. I sad sam na tri, četiri, gradilišta”, rekao je Kerum.

Dodaje kako mu je neobično da Puljak nije odmah potpisao ostavku.

Najavio kandidaturu

“Ja ću se kandidirati ako on da ostavku. Ja još ne vjerujem da je on dao ostavku. Ako je dao ostavku, dolazi povjerenik i idu izbori. Što je nije danas odmah potpisao”, rekao je Kerum.

Predviđa kako izbora za Vijeće neće biti.

“Moja stranka ima četiri vijećnika i nećemo dati ostavku. Izbori za gradsko vijeće uopće neće biti održani. Mislim da je nepotrebno održati te izbore. Kriza je u gradonačelniku Splita i njegovom zamjeniku”, rekao je Kerum.