Zastupnici moraju u najam: Čeka ih velika promjena, konačno će vidjeti kakve su cijene na tržištu

Autor: Dnevno.hr

Obnova zgrade Sabora nakon potresa kreće u drugu fazu koja će potrajati više godina pa će se rad hrvatskog parlamenta morati izmjestiti na neku drugu lokaciju.

Zahtjevi su veliki, traži se preko 7000 metara četvornih, velika dvorana za plenarne sjednice, ali i oko 150 ureda i manjih dvorana. Osim prostornih zahtjeva, nova lokacija morat će udovoljiti i sigurnosnim aspektima.





Razmišljalo se o popularnoj kockici na Prisavlju koja je nedavno obnovljena, no tu su već smještena dva ministarstva – prometa i turizma, pa mjesta za Sabor nema. Jedna od opcija je i Velesajam. Tamo ima dovoljno prostora, ali objekte bi trebalo prenamijeniti i adaptirati.

Skoro završili u šoping centru?

Također se neslužbeno spominjala nova zgrada u Buzinu koja bi navodno trebala biti i novi dom Rimac automobila, no, neslužbeno, prepreka je što je u istoj zgradi smještena i jedna TV kuća, pa izvori bliski procesu strepe oko dojma koji bi to izazvalo u javnosti. Spominjala se i lokacija jednog šoping centra na periferiji Zagreba, ali to izaziva niz problema vezano uz transport, praćenje sjednica i dolazak zastupnika, piše N1.

Budući da država u svom vlasništvu nema adekvatnih prostora, a da bi proces bio transparentan, Gordan Jandroković je najavio da će se uz javni natječaj za izvođača radova raspisati i javni poziv za privremeni prostor.

Tu će, naravno, ulogu odigrati i cijena. Najam takvog prostora neće biti ni jeftin.