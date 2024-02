Zastrašujući prizori na Dugom otoku: ‘Ta uvala je baš pogibeljna’

Autor: Dnevno.hr

Na Dugom otoku došlo je do katastrofalnog pomora glavatih želvi, a stanovnik otoka podijelio je u nedjelju na društvenim mrežama više snimki i fotografija uginulih kornjača koje je more izbacilo na plažu Sakarun, koja inače slovi za jednu od najljepših hrvatskih plaža, piše HRT.

Stradalo je 12 odraslih jedinki, a prve procjene govore kako su glavate želve uginule uslijed jakoga juga i udara o obalu. “Nažalost, tih dvanaestak jedinki želvi je tako unesrećeno da je to bilo baš sablasno vidjeti na plaži Sakarun”, ispričao je za HRT Vedran Petešić s Dugog otoka.

“Kako ja često obilazim to područje, vidim da je ta uvala baš pogibeljna za kornjače, posebno te glavate želve koje se u zimskom periodu ne mogu izvući iz tog plitkog prostora, kao da uđu u neki sistem koče, mreže. Nažalost, bile su to sve velike jedinke od kojih su neki primjerci bili i do 40-50 kilograma”, dodao je.

U Jadranu zimuju

Inače, malo je poznato da je upravo Jadran jedno od dva najznačajnija područja ishrane i zimovališta glavate želve u Sredozemlju. Nadolaskom zime i padom temperature mora morske kornjače smanjuju svoju aktivnost i povlače se na morsko dno gdje, smatra se, prezimljuju ukopane u pijesak i mulj.

Takve životinje u hibernaciji često završavaju u ribarskim koćama, a zbog iznenadnog buđenja i niskih temperatura mora padaju u stanje šoka. Ribari takve želve vraćaju u more, no neke od njih ne uspiju zaroniti natrag na dno i nastaviti prezimljavanje, već dezorijentirano plutaju na površini nošene vjetrom i strujama. Fotografije i videe užasavajućeg prizora možete vidjeti ovdje.