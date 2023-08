Zastrašujuće raste broj mrtvih ukrajinskih boraca: ‘Rusi neće odustati, Zapad to ne razumije’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Došlo je do dramatičnog porasta broja mrtvih u Ukrajini, prema novim procjenama neimenovanih američkih dužnosnika.

Novinar BBC-a Quentin Sommerville bio je na prvoj crti bojišnice na istoku, gdje je sumorni zadatak prebrojavanja mrtvih postao svakodnevna stvarnost.

Ukrajina ne daje službene brojke svojih ratnih žrtava – ukrajinske oružane snage ponovile su da su njihovi brojevi ratnih žrtava državna tajna.





Zastrašujuća američka procjena: 70 tisuća mrtvih

Brojke ostaju povjerljive, ali američki dužnosnici, koje je citirao New York Times, nedavno su iznijeli brojku od 70.000 mrtvih i čak 120.000 ozlijeđenih. To je zastrašujuća brojka za oružane snage koje se procjenjuju na pola milijuna vojnika. UN je do danas zabilježio 9.177 smrtnih slučajeva civila.

“Najteže je kada vidite mrtvog mladića koji nije napunio ni 20, 22 godine”, kaže Margo, koja radi u mrtvačnici u blizini prve linije. Najteži dan u životu bio joj je, kaže, kada su njezinog izvanbračnog supruga dovezli u mrtvačnicu. Dvadesettrogodišnji Andre poginuo je u borbi 29. prosinca 2022. godine.

Rast broja mrtvih zbog protuofenzive? ‘Gore je od Bahmuta’

Još u travnju procurile su procjene Pentagona koje govore o mnogo nižoj brojci od 17.500 mrtvih Ukrajinaca. Navodni skok na više od 70.000 može se djelomično objasniti protuofenzivom na jugu.

U prvim danima bilo je posebno teško ukrajinskom pješaštvu. “Gore je od Bahmuta”, rekao je jedan zapovjednik brigade koji se ondje bori. Grad u Donjecku pao je u ruke Rusije u svibnju u jednoj od najkrvavijih bitaka u dosadašnjem ratu.

Mladi vojnici tek došli s obuke, dnevno ih umiralo ‘na desetke’

Ukrajina je sada tamo promijenila taktiku, ali početak pokušaja probijanja ruske obrambene linije u lipnju bio je skup, posebno za mlade tek obučene vojnike. Umirali su “na desetke” svaki dan, rekao je novinaru BBC-a u lipnju jedan stariji narednik koji se bori oko donjeckog sela Velyka Novosilka.

U mrtvačnici, jednoj od brojnih duž prve crte bojišnice, rade na identificiranju nepoznatih vojnika, koji dolaze izravno s bojišta. Vreće s mrtvacima se iznose van, jedna po jedna, i počinje potraga za tragovima. Unutar prve vreće za tijelo nalazi se leš mladića još uvijek otvorenih očiju, pažljivo prekriženih ruku u krilu. Lice mu je posječeno, a sa strane noge ima posjekotinu.

Džepovi tih vojnika još su puni predmeta iz svakodnevnog života – ključeva, mobitela i novčanika s obiteljskim slikama. Stvarnost razmjera žrtava ogoljena je na ukrajinskim grobljima.









Ukrajina: Objava broja žrtava podložna kaznenom gonjenju

Zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Maliar ranije je objavila izjavu u kojoj upozorava da će oni koji objave broj žrtava biti podložni kaznenom progonu.

“Zašto su ovi podaci tajni?” upitala je retorički. “Zato što tijekom aktivne faze rata neprijatelj koristi broj mrtvih i ranjenih kako bi izračunao naše vjerojatne daljnje akcije… Ako neprijatelj ima ove informacije, počet će shvaćati neke od naših sljedećih koraka.”

Danak rata težak je za ljude iz 68. jaegerske brigade, koji se bore da zaustave rusko napredovanje na istočnoj bojišnici, u blizini grada Kupianska.

‘Zapad ne shvaća, Rusi neće stati’

Zamjenik zapovjednika bataljuna s pozivnim znakom “Ljermontov” bio je zamišljen i mračno raspoložen. Uz tek skuhanu kavu predvidio je dugi rat.

“Rusi neće stati”, rekao je. “S njima se ne može pregovarati. Zapad to ne razumije. Mladi vojnici koji su očekivali da će biti kući za godinu dana sada shvaćaju da će ovo trajati”, dodaje.

On je veteran borbe u Donbasu, bori se protiv Rusije od 2014. Koliko je tada očekivao da će ovaj rat trajati? “Još 10 godina”, odgovorio je.

Njegovo mračno raspoloženje bilo je razumljivo. Dana 1. kolovoza, bojni narednik brigade i još dva narednika poginuli su u jednom ruskom minobacačkom napadu. “Bio je legenda”, rekao je Ljermontov.

Majke mladića zanima zašto su poslani u napad na rovove kad dobivaju toliko zapadnog oružja

Zatim mu je zazvonio telefon. Bila je to majka vojnika ubijenog tjedan dana ranije. Htjela je znati zašto su mladići s oružjem poslani da napadnu ruske rovove ako je Ukrajina dobila toliko modernog zapadnog oružja.

Ali na ovoj bojišnici od skoro 1000 kilometara mnogim brigadama nedostaju najnovija oklopna vozila ili dalekometne puške. Realnost je da se u mnogim rovovima ukrajinski vojnici moraju snaći. “Nemam odgovor za nju, ona ne razumije… nemamo sve”, rekao je.

Na ceremoniji dodjele medalja, u vrtu kuće koja služi kao baza, stajao je zapovjednik brigade, pukovnik Oleksij. Upravo se vratio s narednikova sprovoda.

“Imali smo dva velika ruska napada. Mislim da smo bili vrlo uspješni, pronašli smo oko 35 tijela. Tako da mislim da smo zapravo uništili jednu satniju”.

Ukupni gubici Rusije su prema posljednjoj američkoj procjeni daleko veći, oko 120.000 mrtvih. Ali njihova vojska i stanovništvo daleko su brojniji. Što pukovnik Oleksij poručuje obiteljima poginulih?

“Samo tražim oprost što im nisam pružio dovoljno sigurnosti. Možda sam bio loš vođa, možda je bilo lošeg planiranja. I zahvaljujem im na onome što su dali za ovu borbu.”