Zastrašujuća cijena rata u Ukrajini! Putin i Zelenski dnevni troše sumanuti iznos: Samo u jednom danu izgore milijarde

Autor: Zlatko Govedić

Rat je skup. Svaki rat je skup. Svaka bačena bomba, granata, svaki ispaljeni metak, uništena zgrada ili prometnica… sve to košta, a o ubijenim vojnicima i civilima da i ne govorimo.

Posljedice devastirajućeg rata u Ukrajini osjećat će još jako dugo. Obje će se zemlje oporavljati desetljećima. Analitičari već mjesecima pokušavaju izračunati cijenu rata. Zbog nedovoljno preciznih informacija, to je doista teško utvrditi, no možemo pokušati izračunati na temelju vojnih i sigurnosnih izvješća. Napominjemo da su brojke izrečene u ovom članku aproksimativne. Ipak, daju nam barem nekakav okvir. Pa krenimo redom…

Kako isplatiti vojnike?

U prvih devet mjeseci rata, dakle, tijekom 2022., pretpostavlja se da je Rusija trošila oko 10 do 50 tisuća granata dnevno. Ako prosječna granata sovjetskog kalibra košta oko 1000 dolara, dobivamo utrošak od 5,5 milijardi dolara samo na topničke granate.





U istom razdoblju, Rusi su ispalili oko 4000 projektila. Svaki košta oko 3 milijuna dolara. Ukupno, 12 milijardi na projektile.

Izgubili su 278 borbenih zrakoplova, pri čemu jedan košta oko 18 milijuna dolara, te 261 helikopter, što je trošak od 10,4 milijuna dolara po komadu. Dakle, tijekom prvih devet mjeseci rata, gubici ruskog zrakoplovstva penju se na oko 8 milijardi dolara.

Izgubili su i 2897 tenkova. Iako možemo samo nagađati koliko su koštali zamjenski dijelovi i radna snaga, ukupni gubici kopnenih vozila u prošloj godini iznose oko 20 milijardi dolara.

Samo u jednom danu, 14. svibnja, mediji su izvijestili da je Rusija izgubila 48 topnička sustava, kao i dva zrakoplova i dva helikoptera. Jedan od zrakoplova bio je Sukhoi Su-34 koji košta oko 45 milijuna dolara, a drugi Su-35 čija se cijena penje i do 65 milijuna.

Čak i stari sovjetski tenkovi, poput T-72B3, i danas koštaju oko 250.000 dolara po komadu, a Rusija ih je izgubila popriličan broj. Uništeno im je i sedam tenkova T-90M, a svaki košta oko 1,7 milijuna dolara.

Prosječni dnevni trošak za jednog ruskog vojnika na bojnom polju iznosi oko 200 dolara. Rusija je dosad mobilizirala 300.000 vojnika, a prema izvješćima iz siječnja, ima ih još oko pola milijuna u pričuvi. Dakle, vojnici na bojištu Rusiju su u prvih devet mjeseci koštali oko 16,44 milijardi dolara. No, rat traje već 15 mjeseci i očekuje se pristizanje novih vojnika. Samo na njihove plaće Rusija će potrošiti oko 30 milijardi dolara.









Nadalje, obitelji poginulih vojnika navodno dobivaju oko 110.000 dolara jednokratne odštete, iako neovisni izvori tvrde da je ta brojka manja. Uostalom, ne znamo koliko je ruskih vojnika dosad poginulo. Iako ukrajinski izvori govore o više od 220.000, neovisni izvori procjenjuju da je riječ o 40.000. No čak bi i u tom slučaju Rusija morala isplatiti više od 4,4 milijarde dolara odštete obiteljima. Ako uključimo i cijenu liječenja ranjenika, trošak se penje na oko 10 milijardi.

Kada se podvuče crta, 15 mjeseci rata Rusiju je koštao oko 150 milijardi dolara. Pritom ne računamo činjenicu da su mobilizirani vojnici bili zaposlenici koji svojim izbivanjem s radnog mjesta nanose ogroman trošak gospodarstvu.

Nema izraženog pada gospodarstva

Kada je Zapad počeo uvoditi stroge sankcije, mnogi su mislili da će to osakatiti Rusiju i da će im BDP pasti za 15%, što bi uistinu bilo pogubno. Međutim, vidimo da nije tako. Ruski je izvoz i dalje prilično stabilan, a gospodarstvo je palo za jedva 3%. Štoviše, MMF procjenjuje da će u ovoj godini doći do blagog porasta.









I energetski sustav im je ostao stabilan jer je pod sankcijama samo 8% tog sektora. S Kinom su sklopili 30-godišnji ugovor o plinu, a i Indija je podržala ruski izvoz nafte. Ruska središnja banka također je odigrala važnu ulogu u stabilizaciji tečaja rublje. Uostalom, iako su mnoge zemlje osudile agresiju na Ukrajinu, zapravo je 59% država svijeta neutralno prema tom sukobu.

Ukupni ruski vojni proračun u 2022. iznosio je 346 milijardi dolara. Za usporedbu, 2020. iznosio je tek 61 milijardu. Prema tome, Rusija je morala napraviti oštre rezove jer, za razliku od Ukrajine, ona plaća ovaj rat iz vlastitog džepa. Realna procjena kaže da Rusija plaća rat oko 900 milijuna dolara dnevno, što znači da njezin državni proračun to zasad može podnijeti.

Sve to ne znači da Putin može još dugo voditi ovaj rat. Ekonomski analitičari procjenjuju da će životni standard Rusa ubrzo pasti. Od 2021. do danas ukupni uvoz im je pao za 20%, a uvoz tehnologije za čak 30%. Samo lani proizvodnja automobila pala je za 67%, a slično je i u drugim granama industrije.

S druge strane, Ukrajina u potpunosti ovisi o stranoj pomoći.

Milijarde dolara pomoći

Tijekom 2022. godine, SAD je Ukrajincima donirao 46,56 milijardi dolara vojne pomoći. Na drugom mjestu je UK s 5,13 milijardi. Potom slijede: Poljska (2,55 mlrd), Njemačka (2,47 mlrd), Kanada (1,35 mlrd), Nizozemska (900 milijuna), Italija i Francuska (svaka po 690 milijuna), Norveška (620 milijuna) i Danska (590 milijuna dolara).

Pritom treba dodati i milijardu dolara američke humanitarne pomoći.

Ujedinjeno Kraljevstvo doniralo je 2,5 milijuna dolara za obuku sudaca i forenzičnih stručnjaka kako bi se dokazali ratni zločini.

Mnoge su tvrtke također dale pomoć Ukrajini, poput SpaceX-a Elona Muska, koji im je omogućio korištenje satelitskog sustava Starlink.

Južna Koreja donirala je pancirke, tvrtka Amazon obećala je tehnologiju za logistiku i kibernetičku sigurnost u vrijednosti od 50 milijuna dolara. Neke su zemlje donirale kacige, štitnike za koljena, komplete prve pomoći, vreće za spavanje, šatore, generatore, poljske obroke, gas maske i toplu odjeću. No tu je i novac koji su donirali građani raznih država.

Česi su tako prikupili 171 milijun dolara za Ukrajinu, a procjenjuje se da su Poljaci i Litavci donirali i više od toga. Tajvanci su prikupili 33, a Južnokorejci 3 milijuna dolara.

Popis zemalja znatno se proširuje ako uključimo svu humanitarnu pomoć. Austrija ne donira nikakvo oružje, ali opskrbili su Ukrajinu s 500.000 doza cjepiva.

Azerbajdžan je evakuirao Ukrajince s ugroženih područja i poslao 29 tona humanitarne pomoći izbjeglicama.

Hrvatska daje novac izbjeglicama i pomaže u školovanju ukrajinskih studenata.

Francuska je isporučila Ukrajini 21 novo vozilo hitne pomoći i 11 vatrogasnih vozila.

Njemačka je donirala mobilnu poljsku bolnicu sa 65 hladnjaka i 1200 bolničkih kreveta. Usto su donirali 10 milijuna eura za pomoć u katastrofama.

Indija je donirala 10 milijuna dolara medicinske pomoći.

Japan je donirao 83.000 kolektora za solarnu energiju.

Cigarete i misno vino

No priča tu ne staje, štoviše postaje pomalo bizarna.

Tvrtka Phillip Morris, u čijem je vlasništvu brend Marlboro, donirala je pola milijuna kutija cigareta.

Mađarska je donirala 500 litara vina, i to ne bilo kakvog, već vina za pričest.

Irska je donirala 500 tona sjemenskog krumpira.

Slovenija je donirala 200 pari gumenih čizama i 250.000 rukavica od lateksa.

I Vatikan se pridružio. Poslao je dvojicu kardinala kako bi “ukrajinskom stanovništvu pružili materijalnu i duhovnu potporu”.

Dug popis ni ovdje ne staje. Uključili su se i Lego, KFC, McDonald’s, Google, Microsoft, Meta, nogometni timovi, proizvođači videoigara…

Katastrofalno razaranje

Institut za svjetsko gospodarstvo “Kiel” iz Njemačke u veljači je procijenio da je samo lani Ukrajina dobila oko 150 milijardi dolara inozemne pomoći. Ako mislite da je to jedan od razloga zbog kojih Putin trlja ruke, misleći da će se Zapad iscrpiti i na koncu odustati od pomaganja Ukrajini, uzmite u obzir da SAD troši oko 50 milijardi dolara godišnje samo na rat protiv droge, dok UK za istu namjenu troši oko 7 milijardi.

Ipak, pomoć za obnovu Ukrajine tek će morati uslijediti. Kijevska škola ekonomije tvrdi da je u prvih deset mjeseci rata u Ukrajini uništeno ili oštećeno 149.300 stambenih objekata. Šteta se procjenjuje na 54 milijarde dolara. To znači da bi se od početka rata do danas taj trošak mogao popeti i do 85 milijardi.

Rusija se naročito okomila na ukrajinsku infrastrukturu. Ukrajinci tvrde da su samo do početka prosinca 2022. Rusi uništili ili oštetili 150 mostova i nadvožnjaka na cestama državnog značaja. Šteta se procjenjuje na 35,6 milijardi dolara. Do danas se taj iznos popeo na oko 55 milijardi.

Nadalje, prema ukrajinskim izvorima, do prosinca prošle godine oštećeno je 3000 obrazovnih institucija: 865 vrtića i osnovnih škola, 1400 srednjih škola i 505 fakulteta i instituta. Šteta iznosi oko 8,6 milijardi dolara. Do danas se iznos popeo na 8,6 milijardi.

Uništeno je ili oštećeno i 907 kulturnih, 168 sportskih, 157 turističkih i 95 vjerskih objekata. Šteta za prvih 15 mjeseci iznosi oko 3,3 milijarde dolara.

Da skratimo priču, prema Kijevskoj školi, samo 2022. Ukrajina je pretrpjela oko 137,8 milijardi dolara štete, što znači da se do danas taj iznos popeo na oko 210 milijardi.

Na koncu, kada se u obzir uzmu svi poznati troškovi, i ruskih i ukrajinskih, ovaj nesretni rat dosad je koštao oko 615 milijardi dolara, tj. 1,36 milijardi dolara dnevno.

Doživotni tragovi

Pritom napominjemo da se ukupna šteta u ukrajinskom gospodarstvu još ne može ni sagledati. Plaća prosječnog vojnika iznosi oko 550 dolara, dok oni na prvoj crti bojišta dobivaju i bonus od 2700 dolara. Samo lani, na plaće vojnika potrošena je 31 milijarda dolara. Jednokratna odšteta obiteljima za poginule vojnike penje se do 400.000 dolara. Ako ih pogine 50.000 to će Ukrajinu koštati dodatnih 20 milijardi dolara. Ipak, procjenjuje se da će imati daleko više žrtava.

Već sada je ukrajinski BDP pao za zastrašujućih 30%, a Svjetska zdravstvena organizacija izvijestila je da je oko deset milijuna Ukrajinaca u riziku da oboli od mentalnih poremećaja kao što su PTSP, stres, anksioznost, depresija, ovisnosti itd.

Kada sve uzmemo u obzir, ovaj rat koštat će bilijune dolara. Bilo bi dobro da stane što prije.